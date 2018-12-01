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    • 1859 болельщиков на матче в Красноярске – худший показатель в текущем сезоне РПЛ

    1859 болельщиков на матче в Красноярске – худший показатель в текущем сезоне РПЛ

    «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1 в рамках 16-го тура чемпионата России.

    Согласно официальному сайту Премьер-лиги, встречу посетили 1859 зрителей. Это худший показатель сезона для домашних матчей без учета встреч на нейтральном поле.

    Напомним, лидером первого круга турнира по посещаемости стал «Зенит». Игры сине-бело-голубых в текущем сезоне посетили в среднем 49 774 болельщика. Второе место у «Спартака» (31 393), на третьем – «Ростов» (30 001).

    Команда Дмитрия Аленичева занимает последнее место в турнирной таблице.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: РПЛ

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    01.12.2018 17:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 декабря 2018, 09:18

      чего хотели, ещё бы матч провели на северном полюсе...)))

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 декабря 2018, 19:36

      И это при бесплатном входе. За деньги пришло бы болел 200, не более

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 декабря 2018, 18:29

      кто то там семь тысяч обещал....

      1
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +715

      Mario84 1 декабря 2018, 17:47

      Это 1859 героев! Бедные болельщики и конечно футболисты.

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