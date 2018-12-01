1859 болельщиков на матче в Красноярске – худший показатель в текущем сезоне РПЛ

«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1 в рамках 16-го тура чемпионата России.

Согласно официальному сайту Премьер-лиги, встречу посетили 1859 зрителей. Это худший показатель сезона для домашних матчей без учета встреч на нейтральном поле.

Напомним, лидером первого круга турнира по посещаемости стал «Зенит». Игры сине-бело-голубых в текущем сезоне посетили в среднем 49 774 болельщика. Второе место у «Спартака» (31 393), на третьем – «Ростов» (30 001).

Команда Дмитрия Аленичева занимает последнее место в турнирной таблице.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?