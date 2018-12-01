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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?


    4.9
    Голосов: 8
    01.12.2018 16:05
    Для 1859 зрителей. Всех с антирекордом.

    О матче «Енисей» – «Ахмат» спорили еще пару недель назад. К единому мнению пришли с громадным трудом. Игра 16 тура РПЛ, запланированная на 1 декабря, была под угрозой срыва из-за холодной температуры в Красноярске, поэтому тут же развернулась дискуссия о переносе.

    • «Енисей» предложил играть в манеже, несмотря на то, что тот по регламенту не может принимать игры РПЛ. В РФС разрешили провести там матч «в порядке исключения».

    • «Ахмат» был резко против манежа, поскольку это сложные условия: толком нет воздуха, но есть серьезный риск получить травму. РПЛ приняла сторону клуба и раскритиковала решение РФС.

    • При этом известно, что «Енисей» заранее, еще после составления календаря, предлагал «Ахмату» поменяться кругами, зная, что могут быть проблемы с погодой в декабре. Грозненцы проигнорировали предложение красноярского клуба. Впрочем, со слов гендиректора «Ахмата», все было наоборот – «Ахмат» предложил, а «Енисей» отказался.

    За 4 дня до игры «Енисей» объявил, что игра состоится не в манеже, а на Центральном стадионе.

    За день до игры «Енисей» пообещал сделать все возможное для того, чтобы игра не была перенесена: «Прошел сильный снег, но это не катастрофа. Обычная ситуация. Сейчас все сделают, так что перед матчем все будет хорошо. Трава у нас зеленая – насколько это возможно в наших условиях».

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов позитивно оценил поле: «Оно достаточно неплохого качества».

    В день игры температура при контрольном замере за час до начала составила минус 13,9 градуса. По регламенту клуб имеет право отказаться от проведения матча, если температура опустится ниже минус 15 градусов.

    По такому случаю пресс-служба «Енисея» традиционно покреативила:

    Трибуна напротив главной телекамеры была полностью пустой.

    Впрочем, поддержать команду некоторые все-таки пришли.

    В перерыве температура подступила к критической отметке. Голкипер «Енисея» Юрченко, от холода еле шевеля губами в перерыве матча, назвал происходящее издевательством. Солидарен с коллегой был и полузащитник «Ахмата» Гащенков. Пресс-служба «Енисея» сообщила свои данные, а в репортаже между таймами отмечалось, что температура достигла минус 19 градусов.

    Народное творчество в такие минуты, конечно же, не дремлет.

    Говорят, бывало и хуже.

    У нас же перед глазами более свежий пример: две памятные игры в Хабаровске в прошлом сезоне, и обе были «верховыми» – 1:2 с «Локомотивом» и 2:4 с ЦСКА. Нескучно было смотреть и на игру в Красноярске: тут и незасчитанный гол, и удары в небеса с нескольких метров, и чудовищная ошибка Юрченко (гол «Ахмата»), и споры с арбитром из-за выполнения пенальти (гол «Енисея»). Нескучно, это если дома в тепле с чаем и перед телевизором. Каково же играть в столь жутких условиях – нам еще не раз опишут в красках. Или расскажет кто-нибудь из 1859 болельщиков, посетивших игру (кстати, это антирекорд сезона).

    Крепкого здоровья всем участникам красноярской экзекуции.

    Россия. Премьер-лига. 16-й тур

    Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).

    Предупреждения: Огуде, 36 – Семенов, 30; Гащенков, 33; Родолфо, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    А еще мы записали подкаст на эту тему.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Енисея»
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 8
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 декабря 2018, 10:05

      зачем это все нужно издевательство над болельщиками и футболистами.это уже не спорт а игра на выживание.но мы россияне привыкли уже большая часть населения страны этим и занимается всю жизнь-ВЫЖИВАНИЕМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      Хведя 2 декабря 2018, 08:03

      Думаю, устроители посчитали, что в Красноярске публика всю зиму ходит на хоккей с мячом, и здесь таким же макаром явится. Но не учли, что в бенди "Енисей" - гранд, а в футболе - первый кандидат на вылет из Премьер-лиги. На том и просчитались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 декабря 2018, 20:41

      Разговаривал с одним болельщиком, который в прошлом году был на трибуне в Хабаровске при -17. Сказал, что первый тайм еще сносно отстоял, а во втором бегал в туалет и принимал на грудь по 150. Дома добавил и упал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 1 декабря 2018, 19:51

      Дебилы имени Мудко, *** ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 1 декабря 2018, 18:51

      А что скажет товарищ Кац,который сидит в Кремле?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 декабря 2018, 18:45

      Такой футбол никому не нужен!Это мучение как для болельщиков,так и для игроков.Бегать при минус-прямая дорога к заболеванию игроков.О чём думали наши чинуши слизав западную модель календаря игр?В Англии,Германии,Италии и др. зимой температура воздуха редко опускается ниже нуля.Если и бывает минус,то он не
      так критичен как у нас.Наша старая схема проведения игр была обусловлена прежде всего единственной объективной причиной - у нас северная страна!!!И как не странно зимой очень часто бывает ниже минус 10-15.Так что нечего ваньку валять.Нужно возвращать старый календарь!Тогда и болельщики на трибуны придут и игрокам будет более комфортно.Ну а то что многие скажут что не будут готовы поляны для игры - сейчас технологии не стоят на месте.Есть смешанные искусственно-травяные покрытия и отличного качества синтетика последнего поколения..Вопрос можно решить.Было бы желание...

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 декабря 2018, 18:05

      в холод играть не чего хорошего согласен почему нельзя построить не манеж а нормальную арену аналог арен нба и кхл/нхл с вместимосттью 10-15к не поленился загуглил арены нба самая большая 22к и не кто не говорит что воздуха не хватает будь у нас такие футбольные арены на 10к вместимости и холод не страшен ну это так из области фантастики

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 декабря 2018, 17:59

      Надо головами думать когда календарь составляли , а не от балду !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 декабря 2018, 17:25

      Календари, календари????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 1 декабря 2018, 16:58

      Неужели нельзя прописать правило, что при составлении календаря, матчи в городах, находящихся в определенных климатических поясах, не могут быть запланированы на даты после, к примеру, 15 ноября, и до, например 15 марта? Это же элементарно. Например в Лиге Европы или Лиге Чемпионов не могут в одной группе играть команды из одной страны, т.е. если при жеребьевке команда попадает в группу, в которой уже есть другая команда из этой страны, она просто переносится в другую группу. Если используется жеребьевка для составления календаря, то такие матчи можно автоматически переносить на нормальные даты, если клубы не пожелают меняться кругами. Зачем издеваться над футболистами и зрителями? У нас много зимних видов спорта, и футбол к ним пока не относится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +467

      Vratarь > Olga85 1 декабря 2018, 17:14

      Экая ты простая! Ты разве не знаешь, что игра в январе является залогом качественного футбола. Вот, например, Англия, Франция, Испания. Это те чемпионаты, которые именно играя в декабре-феврале, подняли свой футбол до мирового уровня. Правда, ещё благодаря трансферам зимним и летним (особенно летним, когда футболисты должны отдыхать). Так что, давай, не будем мешать нашему футболу выходить на мировой уровень по качеству маразма!

      5
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      ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 > Vratarь 1 декабря 2018, 20:22

      Ну, тогда жду новую коллекцию формы для наших клубов - трусы с подогревом, стеганные майки-фуфайки и шипованные валенки. А как болельщица я требую новый шарфик из шерсти северного единорога с символикой клуба.

      2
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      Рейтинг: +467

      Vratarь > Olga85 1 декабря 2018, 21:06

      Мячик с подогревом и стёганые штанги, чтоб у вратарей губы не прилипали!

      1
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Vratarь 1 декабря 2018, 21:32

      Штанги - это только если у Спартака Ребров будет играть, а то предматчевый ритуал так закончить и не удастся. И играть предлагаю не на траве, а на ковре с ворсом, можно даже зеленого цвета. На него падать мягче.

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