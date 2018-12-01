Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

О матче «Енисей» – «Ахмат» спорили еще пару недель назад. К единому мнению пришли с громадным трудом. Игра 16 тура РПЛ, запланированная на 1 декабря, была под угрозой срыва из-за холодной температуры в Красноярске, поэтому тут же развернулась дискуссия о переносе.

• «Енисей» предложил играть в манеже, несмотря на то, что тот по регламенту не может принимать игры РПЛ. В РФС разрешили провести там матч «в порядке исключения».

• «Ахмат» был резко против манежа, поскольку это сложные условия: толком нет воздуха, но есть серьезный риск получить травму. РПЛ приняла сторону клуба и раскритиковала решение РФС.

• При этом известно, что «Енисей» заранее, еще после составления календаря, предлагал «Ахмату» поменяться кругами, зная, что могут быть проблемы с погодой в декабре. Грозненцы проигнорировали предложение красноярского клуба. Впрочем, со слов гендиректора «Ахмата», все было наоборот – «Ахмат» предложил, а «Енисей» отказался.

За 4 дня до игры «Енисей» объявил, что игра состоится не в манеже, а на Центральном стадионе.

За день до игры «Енисей» пообещал сделать все возможное для того, чтобы игра не была перенесена: «Прошел сильный снег, но это не катастрофа. Обычная ситуация. Сейчас все сделают, так что перед матчем все будет хорошо. Трава у нас зеленая – насколько это возможно в наших условиях».

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов позитивно оценил поле: «Оно достаточно неплохого качества».

В день игры температура при контрольном замере за час до начала составила минус 13,9 градуса. По регламенту клуб имеет право отказаться от проведения матча, если температура опустится ниже минус 15 градусов.

По такому случаю пресс-служба «Енисея» традиционно покреативила:

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Трибуна напротив главной телекамеры была полностью пустой.

Впрочем, поддержать команду некоторые все-таки пришли.

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В перерыве температура подступила к критической отметке. Голкипер «Енисея» Юрченко, от холода еле шевеля губами в перерыве матча, назвал происходящее издевательством. Солидарен с коллегой был и полузащитник «Ахмата» Гащенков. Пресс-служба «Енисея» сообщила свои данные, а в репортаже между таймами отмечалось, что температура достигла минус 19 градусов.

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Народное творчество в такие минуты, конечно же, не дремлет.

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Говорят, бывало и хуже.

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У нас же перед глазами более свежий пример: две памятные игры в Хабаровске в прошлом сезоне, и обе были «верховыми» – 1:2 с «Локомотивом» и 2:4 с ЦСКА. Нескучно было смотреть и на игру в Красноярске: тут и незасчитанный гол, и удары в небеса с нескольких метров, и чудовищная ошибка Юрченко (гол «Ахмата»), и споры с арбитром из-за выполнения пенальти (гол «Енисея»). Нескучно, это если дома в тепле с чаем и перед телевизором. Каково же играть в столь жутких условиях – нам еще не раз опишут в красках. Или расскажет кто-нибудь из 1859 болельщиков, посетивших игру (кстати, это антирекорд сезона).

Крепкого здоровья всем участникам красноярской экзекуции.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур

Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).

Предупреждения: Огуде, 36 – Семенов, 30; Гащенков, 33; Родолфо, 82.

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