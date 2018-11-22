В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»

Зимний футбол пришел в Россию.

Красноярский «Енисей» во время паузы на сборные не дает расслабиться. Только что отгремела история с задержанием Дмитрия Аленичева по подозрению в вождении в пьяном виде, но в итоге права тренеру вернули. Также прошла новость о том, что в Красноярске выпустят пиво «Аленичев за безалкогольное», но дальше наклейки на кране дело не пошло.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

Как заглохла история с Аленичевым, началась другая – о проведении матча 16 тура «Енисей» – «Ахмат».

Что за матч и в чем проблема?

Согласно расписанию, очередная календарная игра РПЛ «Енисей» – «Ахмат» должна состояться 1 декабря в 18:00 по местному времени. Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал, почему она не может быть проведена на стадионе.

«1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям. Сейчас прогноз погоды -22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже»

РФС разрешил игру в манеже?

Да. «В порядке исключения». Притом что сам манеж, вмещающий 3000 зрителей, может по регламенту принимать матчи только лишь молодежных команд, так как для РПЛ он не соответствует категории. Но по итогам Бюро Исполкома РФС разрешение получено:

«Допустить, в виде исключения, крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» (г. Красноярск) к проведению матча 16 тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2018-2019 гг. между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат» на основании пункта 10.1 статьи 10 Регламента Российской Премьер-Лиги (Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2018-2019 гг. При этом ФК «Енисей» г. Красноярск должен до даты проведения указанного матча Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2018-2019 гг. (до 01.12.2018) обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел»

Что говорят в «Ахмате»?

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал это решение. Вот несколько цитат.

«Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем?»

«С нами ни «Енисей», ни РФС не связывались. Пусть проводят матчи в Москве, в Сочи, только пусть определят заранее»

«Сейчас будем писать письма в РФС, чтобы узнать основания принятия такого решения. Оно было принято только из-за прогноза погоды? Это было и так ясно, что там холодно. Если они делают исключения, то давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением»

Главный тренер клуба Рашид Рахимов пояснил, почему играть в манеже не следует.

«Мы уже проводили там игру. Воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко – невозможно в таких условиях играть в нормальный футбол! И риск получить травму достаточно высок»

При этом даже есть угроза бойкота.

«Клуб будет обращаться с просьбой переноса в другое место. Многие в замешательстве. Будет ли бойкот в случае проведения матча в манеже? Посмотрим, решение будет принимать клуб. Но я думаю, что все возможно»

Какова реакция РПЛ?

Премьер-лига протестует. В РФС уже направлено соответствующее письмо, в котором говорится, что РПЛ выступает против такого переноса.

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу»

РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние. Любопытная ситуация, аналогов которой в нашем футболе так сразу и не вспомнишь: два клуба поспорили и заручились поддержкой главных футбольных организаций страны. Мы уже чувствуем приближение зимнего футбола: подобные разговоры и скандалы – неотъемлемая часть каждого сезона Премьер-лиги после перехода на систему «осень-весна». Нет Томска и Хабаровска – нашелся Красноярск. И там именно в первые зимние дни действительно будет двузначная минусовая температура.

Они уже играли в манеже

Рахимов прав: «Ахмат» уже проводил игру в манеже против «Енисея», и ни к чему хорошему для грозненцев это не привело – 0:3 в кубковой игре 1/16 финала в сентябре прошлого года. При этом «Ахмат» привез основных игроков, а «Енисей» играл смешанным составом. Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев разгромил нынешнего – Олега Кононова. Победу «Енисея» Аленичев назвал фантастической.

Главный вопрос составителям календаря

Махачкалинский «Анжи» провел шесть первых матчей из восьми на выезде. Логично. Точно так же с конца ноября по апрель клуб проведет пять игр из семи дома. В том числе и те, что будут сыграны в декабре – против «Уфы» и «Спартака», поскольку там уж точно не будет никаких жутких минусов

А теперь внимание, вопрос (и даже не один): почему в двух декабрьских турах все еще остаются матчи в потенциально «холодных» городах: Красноярске и, например, Самаре («Крылья Советов» – «Ростов»)? Почему «Ахмат» не мог сыграть матч с «Енисеем» во втором туре в гостях, чтобы в 16-м принять его дома? Почему в третьем туре в августе «Крылья Советов» играли в жарком Ростове-на-Дону, где в день игры было аж +27, а в 17-м примут «Ростов» в Самаре, где к десятым числам декабря подступят большие минусовые температуры?

Даже если кто-то не в курсе погодных особенностей в стране, легко двумя кликами мышки найти, какой именно была температура в Красноярске в первых числах декабря за прошлые года.

Самые минимальные значения за первые пять дней декабря:

2013 : -2

: -2 2014 : -15

: -15 2015 : -6

: -6 2016 : -22

: -22 2017: -19

То есть, риск жутко холодной погоды и даже переноса матча из-за низкой температуры – в любом случае есть, и риск немалый.

При этом первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев сообщил, что клуб предлагал «Ахмату» летом поменяться кругами:

«В июне мы выходили на «Ахмат» – указывали, что было бы взаимовыгодно обменяться кругами, ведь в декабре в Сибири сложные погодные условия. Но нашу просьбу проигнорировали, никак не ответили, поэтому кругами и не поменялись»

Что ж, даже в дни без матчей футбольная Россия скучно не живет.