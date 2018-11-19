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    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным


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    Голосов: 5
    19.11.2018 22:15
    В «Енисее» творится какая-то жесть.

    В субботу вечером в Красноярске полицейские остановили автомобиль Дмитрия Аленичева. По данным «Спорт-Экспресса», главный тренер «Енисея» выпивал в баре, поссорился с другим посетителем, а позже – сел за руль в нетрезвом состоянии.

    Полицейские предложили Аленичеву пройти медосвидетельствование – тренер отказался. В ГИБДД подтвердили эту информацию. Возможное наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

    Что говорит сам Аленичев

    Главный тренер «Енисея» уже описал ситуацию: «Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

    Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию. И в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии: якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице – минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке).

    Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

    Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: «Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон». А того уже и след простыл.

    Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!»

    Кроме того, Аленичев нашел дополнительное объяснение этой ситуации: «Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц – неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с «Анжи», куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно».

    Похоже, между клубом и Аленичевым огромные разногласия. Показательная деталь: для высказывания он выбрал «Спорт-Экспресс», а не официальный сайт команды.

    Что не так с «Енисеем»

    В последнее время работа Аленичева сильно не устраивает болельщиков (они даже вывесили баннер «Дима, пора домой») и руководителей красноярской команды. На данный момент красноярцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав в 14 матчах всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи все остальное – поражения). Есть информация, что «Енисей» собирался уволить Аленичева, но здесь возникла одна трудность.

    У него слишком большая компенсация за преждевременная расторжение контракта. С одной стороны, сам Аленичев не против уйти, только если ему выплатят все деньги. С другой стороны, клуб просто не готов отдать такую сумму.

    Вероятно, пока Аленичева оставят в клубе минимум до зимы. Некоторые руководители (например, директор команды Денис Рубцов) опровергают информацию о разрыве соглашения.

    Возвращаясь к эпизоду с задержанием Аленичева: клуб не сразу отреагировал на это. В официальном заявлении говорится, что «Енисей» ждет подробных данных от ГИБДД и только потом готов прокомментировать ситуацию. В то же время англоязычный аккаунт клуба в твиттере классно обыграл ситуацию, вспомнив героя сериала Breaking Bad, адвоката Сола Гудмана.

    Еще один конфликтный момент: Аленичев запретил нападающему Артуру Малояну тренироваться вместе с основой «Енисея». Нападающие первую часть сезона провел в аренде в «Тюмени», но там его отстранили из-за халатного отношения к тренировка, и он разорвал контракт с командой. Основная причина недопонимания между футболистом и Аленичевым же скрывается в критике работы главного тренера «Енисея».

    Что об это говорят

    Бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов сказал, что никогда не видел Аленичева в общей компании с рюмкой. В то же время, Олег Романцев сказал: «Если Аленичев выпил, то это значит, что его довели».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 ноября 2018, 22:18

      Вчера через парк проходил - тоже белочку видел.

      -3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 ноября 2018, 00:33

      Дмитрий держись, гав-ки и в сибирь добрались. Обидно, досадно. Пусть бог им будет свидетель.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 ноября 2018, 17:43

      Димас ,как обладатель кубка Лиги Че,
      просто обязан найти опытного ,известного адвоката и
      обрушить весь свой гнев ,посредством суда,на своих злопыхателей,
      которые используют низменные,гадкие способы унижения Аленичева.
      Эх,русичи....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 20 ноября 2018, 13:27

      гнобят димона,чтобы сам сорвался и не платить неустойку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 ноября 2018, 10:50

      Не ресурс, а прачечная с ошибками. Тяжело проверить, что там пишите???
      Судя по всему, здесь никого не интересует тренер Алейничев. Здесь люди испытывают радость от новости, Алейничев алкоголик. Енисей больше похож на гадюшник, чем на ПФК. Склоки, мусор из дома, отставка, не отставка....
      Я уверен, что это команда пшик, неудачный бизнес проект заканчивающий существование.
      Был когда то клуб Кубань с тренером Гончаренко. Тренер был выкинут с формулировкой "за плохую дисциплину в команде", если кто помнит такое. Да и много там чего было не футбольного. Так вот, где нынче "плохой" тренер Гончаренко, а где" Кубань"

      2
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      Рейтинг: +26737

      slavutiq70 20 ноября 2018, 09:51

      Раз отказался пройти медосвидетельствование,,,то автоматом виноват и не чем дальше что то обсуждать,,,заговоры и прочее,,,есть простое правило выпил вызови такси,,,,и не заговора не ментов не будет

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 ноября 2018, 09:31

      ГИБДД же сказали - отказался от медицинского освидетельствования. Что ещё нужно? За это лишение прав на два года.
      А рассказ Аленичева вообще какой-то бред. Машину забрали на штрафстоянку, т.к. ГАИ потеряли ключи. Приехал представитель клуба и мы разошлись. Позвонить не давали. Гаинцы сами рассказали, что приехали по наводке. Отпустили кавказца, который попал в ДТП и считал себя правым.
      Короче, бред какой-то. ГАИ потеряли ключи - а что, второго комплекта нет? Позвонить не давали. И жене тоже не давали??? А как тогда сотрудник клуба узнал, что у Димы проблемы? И что означает, что ГАИ приехали по наводке? Кто-то им сказал, что Дима бухает или они специально следили за ним, что бы после ДТП отпустить второго водителя, а Диму наказать за пьянку??? Тогда смысл в этом ДТП??? К тому же, если бы кавказец был бы заодно с ГАИнцами, то они бы с удовольствием взяли его в свидетели. Смысл отпускать?
      Короче говоря - Дима отмазку не придумал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 20 ноября 2018, 12:31

      А зачем Аленичеву врать? Прав то все равно лишат.А если он говорит правду,почему кавказца не проверили на алкоголь? Все признаки подставы на лицо.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 20 ноября 2018, 18:43

      Какие признаки??? И речь то не о кавказце. И вообще - был ли этот кавказец???
      Алень говорит вещи, которые не стыкуются. Приплёл кавказца, которого отпустили... Вот прикинь, ты заезжаешь во двор, и кто-то в тебя врезается, ты намерен вызвать ГАИ (хотя сейчас есть аварийные инспекторы), приезжает ГАИ и говорит - "Мы по наводке, можете ехать." Ты уедешь??? Вряд ли, тем более, что ты уверен, что ты прав и ремонтировать за свой счёт, думаю, не хочешь.
      Ситуация вторая - кавказец заодно с "заказчиком". Вопрос - а зачем создавать ДТП? Можно просто подъехать ГАИнцам и задержать машину. Зачем кавказец уезжает, если он заговорщик? Ведь он в принципе - свидетель того, что Аленичев не дует в трубку.
      Рядом с Аленем его жена, а он говорит, что не дают позвонить, а потом приезжает представитель клуба и они расходятся.
      Ну, проверили бы кавказца на алкоголь и что??? Ну, был бы пьян и что??? Аленя бы отпустили???
      Вполне вероятно, что Алень выпимши сел за руль и его сдали, может даже представители клуба. Но тогда это не подстава.

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      александр п > Владислав Vlad 20 ноября 2018, 19:08

      Кто то здесь врёт,либо Аленичев либо ГАИ у нас приезжает через час ,а то и два.А тут по звонку объявили операцию перехват, и перехватили в большом городе,не верю.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 20 ноября 2018, 22:39

      Ну, а как Гаишники ловят пьяных? Не всё же в догонялки играют. Может вообще заехала во двор машина ГАИ, подъехали, проверили.
      Сейчас в каждой машине ГАИ есть видеорегистратор. Без видео доказать, что Алень был за рулём и отказался от анализов практически невозможно. А если об этом есть официальные заявления от ГАИ, то вряд ли у них нет доказательств.

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      александр п > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 08:39

      ГАИ заявило ,что ловили по наводке,что явная ложь.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 ноября 2018, 09:30

      Романцев не суди других по себе ,Аленичев не будет хвататься за рюмку -не тот человек а вот тебе и повод не нужен

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 20 ноября 2018, 09:17

      Все дело в нехилой неустойке, если бы сам ушел, то и неустойки бы не было

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 20 ноября 2018, 12:36

      Красноярский край богатейший,неужели нет денег заплатить неустойку,или там все вопросы решают по беспределу?

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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr > александр п 20 ноября 2018, 14:02

      Забыл Лебедя? Сожрали с потрохами и даже не облизнулись.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 20 ноября 2018, 14:23

      Так там большие деньги,а мелочь в общем то.

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      ilichkadr > александр п 20 ноября 2018, 14:47

      Да, деньги большие, но игры проводят почему то в манеже. В Красноярске бабла столько, что можно построить 3 стадиона как в Питере, столько же украсть и на бюджете края это никак не отразится. Полагаю, что местной власти футбол не нужен. Был бы нужен, уже бы за Аленичева заступились.

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      александр п > ilichkadr 20 ноября 2018, 15:20

      Денег там много ,но они все в офшоры в конечном счёте уходят.На футбол не остаётся.А на Аленичева именно местные власти и наехали.Видимо законами там не заморачиваются.

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      ilichkadr > александр п 20 ноября 2018, 17:21

      Там похоже, что и.о. губера не до футбола.

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      Semargl18 20 ноября 2018, 09:16

      Русский бизнес добрался и до футбола. 90-е Алень помнить должен.

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