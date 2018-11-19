Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

В «Енисее» творится какая-то жесть.

В субботу вечером в Красноярске полицейские остановили автомобиль Дмитрия Аленичева. По данным «Спорт-Экспресса», главный тренер «Енисея» выпивал в баре, поссорился с другим посетителем, а позже – сел за руль в нетрезвом состоянии.

Полицейские предложили Аленичеву пройти медосвидетельствование – тренер отказался. В ГИБДД подтвердили эту информацию. Возможное наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

Что говорит сам Аленичев

Главный тренер «Енисея» уже описал ситуацию: «Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию. И в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии: якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице – минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке).

Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: «Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон». А того уже и след простыл.

Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!»

Кроме того, Аленичев нашел дополнительное объяснение этой ситуации: «Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц – неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с «Анжи», куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно».

Похоже, между клубом и Аленичевым огромные разногласия. Показательная деталь: для высказывания он выбрал «Спорт-Экспресс», а не официальный сайт команды.

Что не так с «Енисеем»

В последнее время работа Аленичева сильно не устраивает болельщиков (они даже вывесили баннер «Дима, пора домой») и руководителей красноярской команды. На данный момент красноярцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав в 14 матчах всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи все остальное – поражения). Есть информация, что «Енисей» собирался уволить Аленичева, но здесь возникла одна трудность.

У него слишком большая компенсация за преждевременная расторжение контракта. С одной стороны, сам Аленичев не против уйти, только если ему выплатят все деньги. С другой стороны, клуб просто не готов отдать такую сумму.

Вероятно, пока Аленичева оставят в клубе минимум до зимы. Некоторые руководители (например, директор команды Денис Рубцов) опровергают информацию о разрыве соглашения.

Возвращаясь к эпизоду с задержанием Аленичева: клуб не сразу отреагировал на это. В официальном заявлении говорится, что «Енисей» ждет подробных данных от ГИБДД и только потом готов прокомментировать ситуацию. В то же время англоязычный аккаунт клуба в твиттере классно обыграл ситуацию, вспомнив героя сериала Breaking Bad, адвоката Сола Гудмана.

twit text — FC Enisey English (@FCEniseyEN) 19 ноября 2018 г.

Еще один конфликтный момент: Аленичев запретил нападающему Артуру Малояну тренироваться вместе с основой «Енисея». Нападающие первую часть сезона провел в аренде в «Тюмени», но там его отстранили из-за халатного отношения к тренировка, и он разорвал контракт с командой. Основная причина недопонимания между футболистом и Аленичевым же скрывается в критике работы главного тренера «Енисея».

Что об это говорят

Бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов сказал, что никогда не видел Аленичева в общей компании с рюмкой. В то же время, Олег Романцев сказал: «Если Аленичев выпил, то это значит, что его довели».

twit text — Сра4 (@sra4tv) 19 ноября 2018 г.

twit text — Прокси-сервер (@fetirar) 19 ноября 2018 г.

twit text — Pavel Puchkov (@p_puchkov) 19 ноября 2018 г.