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    Аленичев запретил воспитаннику «Спартака» Малояну тренироваться с основой «Енисея»

    Нападающий «Енисея» Артур Малоян рассказал, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев запрещает ему работать с первым составом.

    Игрок в октябре досрочно вернулся из аренды – «Тюмень» расторгла соглашения из-за неподобающего отношения футболиста к тренировочному процессу.

    «Я вернулся в «Енисей» на следующий день после того, как разорвал контракт с «Тюменью». Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ею руководил тренерский штаб молодeжной команды.

    Уже на следующий день узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.

    После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: «А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь». До сих пор не понимаю, чем так помешал тренировочному процессу.

    И то, что было весь прошлый сезон… Мне тоже сложно найти причину и объяснить, почему я год просидел на лавке», – сказал игрок.

    «Енисей» замыкает таблицу РПЛ.

    Источник: Чемпионат.com

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    17.11.2018 11:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 ноября 2018, 18:45

      Согласен, что сейчас почти все спорт ресурсы - это соцсети.
      Вот это статья, не статья - бомба! Аффтор сидит ждет взрыва комментов, разного общественного мнения, «несправедливообиженный достойный игрок основы» был выгнан - и аффтор сделал «правильный намек, тренер, обиженный на Спартак, отрывается на его воспитаннике». Вот это крутая мыльная опера.

      Предлагаю админу ввести рейтинг статей, чтобы люди, комментирующие и оценивающие друг друга, могли ба ставить +/- аффторам/авторам статей.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 16:22

      Влиться не дали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ruded 17 ноября 2018, 14:14

      название статейки как бы намекает, что Алень очень-очень пИчален, что его не вернули к руля спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 13:15

      Обязательно надо подчеркнуть, что воспитанник Спартака? Ну тогда надо было писать, что Аленичев бывший игрок и тренер Спартака, так же как везде обозначают, что Червиченко - бывший президент Спартака. Вам, наверное, платят больше, за каждое упоминание о Спартаке.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 17 ноября 2018, 12:54

      А при чем тут то , что он воспитанник Спартака...
      Бомбардир.. не надо уж так сильно опускаться и создавать интригу там. где её нет!!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +29203

      JTherry > Кинстифа 17 ноября 2018, 21:47

      Спартак - как в корриде, красная тряпка для быка, так для журналистов - повод для сплетен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 17 ноября 2018, 12:11

      из аренды выгнали и почему тогда аленичев должен к основе подпустить

      4
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 11:49

      Если ты в Тюмени херней страдал, Аленичев узнал и сделал вывод и до свидули

      11
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 ноября 2018, 11:48

      Видимо багаж Димы охранял.
      Не дай бог кто то скомуниздит.

      6
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