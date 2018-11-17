Аленичев запретил воспитаннику «Спартака» Малояну тренироваться с основой «Енисея»

Согласен, что сейчас почти все спорт ресурсы - это соцсети.
Вот это статья, не статья - бомба! Аффтор сидит ждет взрыва комментов, разного общественного мнения, «несправедливообиженный достойный игрок основы» был выгнан - и аффтор сделал «правильный намек, тренер, обиженный на Спартак, отрывается на его воспитаннике». Вот это крутая мыльная опера.
Предлагаю админу ввести рейтинг статей, чтобы люди, комментирующие и оценивающие друг друга, могли ба ставить +/- аффторам/авторам статей.
Нападающий «Енисея» Артур Малоян рассказал, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев запрещает ему работать с первым составом.
Игрок в октябре досрочно вернулся из аренды – «Тюмень» расторгла соглашения из-за неподобающего отношения футболиста к тренировочному процессу.
«Я вернулся в «Енисей» на следующий день после того, как разорвал контракт с «Тюменью». Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ею руководил тренерский штаб молодeжной команды.
Уже на следующий день узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.
После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: «А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь». До сих пор не понимаю, чем так помешал тренировочному процессу.
И то, что было весь прошлый сезон… Мне тоже сложно найти причину и объяснить, почему я год просидел на лавке», – сказал игрок.
«Енисей» замыкает таблицу РПЛ.