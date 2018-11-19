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    «Енисей»: «Клуб изучает ситуацию с Аленичевым. Ждем подробных официальных данных от ГИБДД»

    «Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу информации о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за езду в нетрезвом виде.

    Как сообщили СМИ, в субботу, 17 ноября, сотрудники ГИБДД Красноярска задержали автомобиль Аленичева. Специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.

    «Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

    Источник: ФК «Енисей»

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    19.11.2018 12:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +979

      TUMS 19 ноября 2018, 20:00

      Бред. Аленичев не мог так попасть. http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/dmitriy-alenichev-vse-chto-proishodit-eto-nesprosta-1480762/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 16:13

      Если Аленичев отказался от освидетельствования, то все понятно и без ГАИ.

      2
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > Харченко 19 ноября 2018, 18:43

      Попробуй себя представить в такой ситуации - на тебя наезжает какой то чмырь (не хочу про национальность писать), подъезжают представители полиции, которые явно тебя пытаются вывести из себя и спровоцировать какие-то действия (отнимают ключи, запрещают сесть в свой автомобиль, ожидают толчка, мата и т.д.), ты это всё понимаешь. Потом хотят куда-то везти (то ли на освидетельствование, то ли ещё куда). У тебя очко не заиграет? Ты попадал в такую ситуацию? А меня забирали в баре за чужую драку, когда я просто шел из туалета. Правильно он отказался и не поехал.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > lordmrv 19 ноября 2018, 21:38

      Алень же сказал, что ГАИнцы попросили ключи, которые потом потеряли. То, что у него ключи отобрали - он не говорил.
      Ему, как он говорит, не давали позвонить, но... - "Приехал представитель клуба и мы разошлись..." - слова Аленя.
      Он мог бы с представителем клуба проехаться до больнички и сдать анализы. Причём независимо.
      Да, и куда делась жена??? Жена же была с ним. Если Алень видит, что его разводят - мог бы сказать жене, что бы вызывала полицию.
      Короче - сказка хороша, когда её пишут сказочники.

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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > Владислав Vlad 20 ноября 2018, 18:54

      Согласен, Влад, спорить бесполезно, если сам не был свидетелем ситуации. Просто по себе вспомнил.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 19 ноября 2018, 16:00

      Непруха

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      Рейтинг: +1186

      Argon 19 ноября 2018, 15:44

      Это заказ из Бутырки. У них уже 2 человека в команде есть, подбирают тренера.
      УФСИН хотет в ЛЧ попасть.

      5
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:39

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 ноября 2018, 15:15

      Бывает - расслабился.

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      Рейтинг: +1126

      richi 19 ноября 2018, 14:16

      Как вариант: Молодой человек решил немного заработать. Для этого проследил за выпившим, а затем севшим за руль Аленичевым, спровоцировал легкое ДТП, вышел с угрозами и руганью, чтобы спровоцировать Дмитрия на драку, в результате которой получить "тяжкие" повреждения. Гаишники были уже видимо заряжены МЧ, тем более с чих то слов ДА выпивши, следственно в ДТП априори не прав.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 ноября 2018, 13:18

      Ну вот ситуация и проясняется!!! Многие задавались вопросом, почему Аленичева отстранили и не уволили, а потом вернули обратно! Наверное очень большая сумма компенсации, за разрыв контракта со стороны клуба. А тут можно будет без компенсации уволить. Аленичев знаком с Губернатором и наверняка можно было всё тихо и спокойно порешать. Но видимо Губернатору не нужен такой главный тренер. Уж как то быстро его приняли! Знали куда поедет (какой дорогой) .

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Отчаянный Пердун 19 ноября 2018, 15:23

      Вот именно ,свою значимость в клубе он потерял а у губернатора появился неплохой повод избавится от него.

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 19 ноября 2018, 12:59

      Главное - тренер хороший. Ничего, полтора года на такси поездит.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:55

      А сам он воды в рот набрал или названивает в Москву в Совет Федерации и в МВД России ?... Надеюсь, что не появится информации, что это был человек похожий на Аленичева...

      4
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