«Енисей»: «Клуб изучает ситуацию с Аленичевым. Ждем подробных официальных данных от ГИБДД»

Бред. Аленичев не мог так попасть. http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/dmitriy-alenichev-vse-chto-proishodit-eto-nesprosta-1480762/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу информации о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за езду в нетрезвом виде.
Как сообщили СМИ, в субботу, 17 ноября, сотрудники ГИБДД Красноярска задержали автомобиль Аленичева. Специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».