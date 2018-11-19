«Енисей»: «Клуб изучает ситуацию с Аленичевым. Ждем подробных официальных данных от ГИБДД»

«Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу информации о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за езду в нетрезвом виде.

Как сообщили СМИ, в субботу, 17 ноября, сотрудники ГИБДД Красноярска задержали автомобиль Аленичева. Специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».