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    Сотрудники ГИБДД задержали Аленичева за езду в пьяном виде

    В субботу, 17 ноября, в Красноярске сотрудники ДПС задержали главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

    Он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он был задержан после жалобы одного из горожан.

    Все произошло около 23 часов. Аленичев ехал за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe, который принадлежит футбольному клубу. Он возвращался из бара, где и распивал алкогольные напитки. Полиции его сдал аноним, который находился в том же заведении. Звонок поступил на телефон доверия ГИБДД.

    При задержании Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На него был составлен административный протокол. Машину эвакуировали на штрафстоянку. По сообщениям очевидцев, Аленичев вел себя агрессивно и оскорблял полицейских.

    Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет.

    Источник: Newslab

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    19.11.2018 08:40
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +93

      GarryD 19 ноября 2018, 19:30

      Не верю! Подстава! Да и авто не Санта Фе, а Соната. Элементарные вещи даже не можем проверить... Писаки!

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 19 ноября 2018, 18:57

      Очередная провокация,всё подстроено(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 19 ноября 2018, 18:03

      Фрагмент фильма " Покровские ворота"- Нет,а кто не пьет, назови, я жду!

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 ноября 2018, 17:01

      А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЧТО ОН БЫЛ ПЬЯН,МОЖЕТ ЭТО КОМУ ТО НАДО,ПОДОНКОВ В ПОГОНАХ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО!!!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 ноября 2018, 15:09

      Багаж тащил.
      Устал.
      Олег Геогеевич может подтвердить.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 19 ноября 2018, 14:15

      Не верю!

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 ноября 2018, 13:24

      Неужели у ФК Бутырка будет новый третер???(((

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 19 ноября 2018, 12:34

      Честно, не ожидал от него...

      3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 19 ноября 2018, 12:32

      Жаль. Наверное, это начало конца карьеры хорошего тренера.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 12:21

      Финал не самый хороший.
      Интересно его лишат прав или договорятся?

      0
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