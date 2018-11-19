Сотрудники ГИБДД задержали Аленичева за езду в пьяном виде

В субботу, 17 ноября, в Красноярске сотрудники ДПС задержали главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

Он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он был задержан после жалобы одного из горожан.

Все произошло около 23 часов. Аленичев ехал за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe, который принадлежит футбольному клубу. Он возвращался из бара, где и распивал алкогольные напитки. Полиции его сдал аноним, который находился в том же заведении. Звонок поступил на телефон доверия ГИБДД.

При задержании Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На него был составлен административный протокол. Машину эвакуировали на штрафстоянку. По сообщениям очевидцев, Аленичев вел себя агрессивно и оскорблял полицейских.

Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет.