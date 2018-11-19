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    В ГИБДД Красноярска подтвердили задержание Аленичева за езду в пьяном виде

    Начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова подтвердила задержание главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева в минувшую субботу по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

    «Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в этот момент», – сказала Глушкова.

    Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2018 09:31
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 21:57

      Ну, если задержали, то должны сделать медицинское освидетельствование. Ну, а если он отказался - то лишение прав - это точно.
      Сейчас у всех ГАИшников есть видеорегистратор, поэтому определить - был или не был Аленичев за рулём не составит труда.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Владислав Vlad 20 ноября 2018, 21:44

      А то, что он был ВНЕ МАШИНЫ ничего не значит? Администрация Енисея желает уволить Аленичева без компенсации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какие еще расклады вам нужны?

      0
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 19 ноября 2018, 20:32

      Вот НЕ ВЕРЮ. Кто хоть раз сталкивался с ГАИшниками по-серьезному, уверен, меня поддержит.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2018, 20:09

      Если было так,как рассказывает Аленичев, то любой адвокат выиграет этот суд! Сотрудники ГИБДД подъехали когда Аленичев был ВНЕ МАШИНЫ! Может еще и погоня со стрельбой была? Подстава чистой воды! Желаю Енисею "лететь" вниз до ПФЛ без остановки и захватить с собой весь амкаровский состав, которые сливают не первую команду!

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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

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      Рейтинг: +240

      gambler35 19 ноября 2018, 14:13

      «Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в этот момент», – сказала Глушкова.
      Про то, что в нетрезвом виде, ничего нет.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > gambler35 20 ноября 2018, 21:45

      И о том, что он был ВНЕ МАШИНЫ тоже никто ни слова!

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 19 ноября 2018, 13:21

      Романцев на рыбалке наливал, он не виноват.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 13:16

      неужели опять спиваемся ? вроде отошли как то от этой напасти и надо пить дома или в гостях с вызовом такси

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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 ноября 2018, 13:10

      Хреново Аленичу. Енисей - не Зенит, "своих" выгораживать не станет.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 12:13

      Видимо совсем у него дела плохи. Мог бы и не садится за руль.

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 19 ноября 2018, 11:47

      Эх, дядя Митя, как же вам не стыдно! ***

      2
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