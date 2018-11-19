В ГИБДД Красноярска подтвердили задержание Аленичева за езду в пьяном виде

Начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова подтвердила задержание главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева в минувшую субботу по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в этот момент», – сказала Глушкова.

Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2 лет.