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    Аленичев – о своем задержании: «Все, что происходит в последний месяц, – неспроста»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию со своим задержанием сотрудниками ГИБДД.

    Как ранее сообщили СМИ, в субботу, 17 ноября, специалист был задержан за вождение в нетрезвом виде. Аленичев рассказал, как все произошло на самом деле.

    «Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

    Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию. И в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии: якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице – минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке).

    Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

    Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: «Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон». А того уже и след простыл.

    Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

    Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку.

    Все, что происходит в последний месяц – неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с «Анжи», куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией.

    Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2018 13:12
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 ноября 2018, 03:02

      Всякое, конечно, бывает, но правдоподобности в объяснениях Аленичева маловато. Если не сказать больше.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 21:21

      Опять же - приехал представитель клуба и мы разошлись.
      Подождите, а эвакуатор сам за машиной потом приехал и загрузил, что бы не мешалась?
      Прямо, без владельца приехал и эвакуировал, как пишут в СМИ, на платную стоянку.
      Вы же лишь ключи потеряли. Ну, сходите домой, принесите второй комплект....
      Детский сад.....

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 21:16

      Интересная сказка получается.
      1, Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. - Вроде бы он вышел из машины поговорить с человеком "кавказской национальности". Увидел ГАИ и вновь сел в машину? Ладно. Полез за документами в машину и вышел. Хорошо.
      2, Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). - О как... Ему не давали позвонить, хватали за руки, а тут он добровольно отдаёт ключи от своей машины.
      3, Отпускают мужика и говорят, что приехали по наводке. - А вот это вообще улёт. Сами ГАИнцы говорят Аленю, что приехали по-наводке. Или они сказали тому чуваку, которого отпустили? Но опять нестыковочка - Мужику-то нужно, что бы было зафиксировано ДТП, а его отпускают. А мужик дурак - ему машину чинить за собственные деньги прям в кайф. А если он был замешен в "Подставе", то зачем ему вообще объяснять что-то?
      4, Приехал представитель клуба и мы разошлись. - А как же анализы на синьку? Ведь ГАИшники приехали по-наводке, что Алень гоняет бухой. Ну, приехал представитель - съезди с ним в независимую больничку и сдай анализы на синьку. А так - это фальсификация, я ничего подписывать не буду. Это похоже на детский лепет. Что именно тебе давали подписать???
      Федя лучше придумывал.)))

      5
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      Рейтинг: +1340

      ruded 19 ноября 2018, 20:22

      так понимаю, до последнего месяца, алень гонял в стельку бухим и никто его не трогал.. ну что ж, лимит понтов закончился, нужно искать новый клуП.

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 19 ноября 2018, 20:20

      Только правда может быть такой фантастичной... значит это так и было! Дмитрий, я почему-то тебе верю!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 ноября 2018, 19:24

      Банальная подстава . А вот мания преследования - это уже очень нехорошо (мягко выражаясь) . Честно - был лучшего мнения об Аленичеве .

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 ноября 2018, 18:45

      Еще одна заказуха! Когда это кончится?

      0
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      Рейтинг: +19

      Вячеслав_fcsm 19 ноября 2018, 18:39

      Дима,возвращайся домой в Спартак!!

      2
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 19 ноября 2018, 18:28

      Нафиг ты вообще подписывался тренировать этот амкаровский сброд. Выводил одну команду подсунули другую.Все нажились на контрактах, бабла распилили и обратно в пердив. А Аленичев плачет теперь. Сам виноват, как-будто не знал в какой стране живешь

      6
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 19 ноября 2018, 17:48

      Во всех машинах полиции видеорегистраторы , в баре видеокамеры , отказ от медосвидетельствования , что еще надо.

      1
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