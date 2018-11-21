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    Sport24: Аленичеву вернули водительские права

    По информации Sport24, главному тренеру «Енисея» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права.

    В субботу, 17 ноября, сотрудники ГИБДД задержали специалиста по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщали СМИ, тренер отказался проходить медицинское освидетельствование.

    Аленичев заявил, что не употреблял спиртные напитки, а вся эта ситуация была сфальсифицирована его недоброжелателями, которые хотят вынудить его покинуть клуб.

    Вчера стало известно, что Аленичев в штатном режиме готовит «Енисей» к матчу 15-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдет в субботу, 24 ноября.

    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

    Источник: Sport24

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    21.11.2018 15:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 21 ноября 2018, 19:37

      Стало модно футболистов на счётчик ставить, инспектора знают с кого можно поиметь...

      0
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      Рейтинг: +157

      ADD750 21 ноября 2018, 18:00

      Вернули что бы из красноярска свалил.. без прав за руль опасно.. ))))))

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 17:28

      Пока это разговоры ни о чем ,нужны доказательства. Не исключено что все будет улажено полюбовно.

      3
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 21 ноября 2018, 16:45

      А кто их вообще мог забрать? Прав лишает суд потом человек идет оплачивает штраф и сдает водительское и тогда начинается срок лишения

      4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 ноября 2018, 16:32

      если не будет лишения тогда е*** я этот закон и суд который делит людей на разные сорта

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 16:25

      Это не значит, что его их не лишат по суду.
      А с "Енисеем" Аленичеву однозначно придется заканчивать.

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 21 ноября 2018, 15:57

      причём вернули со всеми открытыми категориями.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Алехсбургер. 21 ноября 2018, 16:07

      Алень - три педали два нога, как ехать???

      0
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 21 ноября 2018, 15:38

      Какая разница бухой или нет, подстава была или нет. Отказ от медосведетельствования автоматом лишение прав

      10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dimmmka 21 ноября 2018, 16:02

      Но может быть Аленичев отказался от прохождения свидетельствования в машине и поехал в мед.учреждение
      и оказалось, что он трезвый.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 21 ноября 2018, 16:06

      Мед. освидетельствование делается в мед. учреждении, а не в машине. Алень туда не поехал. Отказался. А если бы поехал независимо, то в первом же интервью об это бы сказал, что прошёл независимое освидетельствование и алкоголя в крови не обнаружено. А он давай сказки рассказывать.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 16:17

      Первично предлагает гаишник продуться на алко-
      тесторе в машине.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 21 ноября 2018, 21:03

      Он может и не предлагать. Во всяком случае - это не медицинское освидетельствование.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:09

      Ну, так заберут после суда.
      У нас тоже паренька бухого поймали. Он ещё месяц после этого ездил. А потом суд и усё - 2 года без прав.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:58

      2 года без прав.а переписки

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Garrincha58 21 ноября 2018, 16:04

      Ну, уж так строго не надо.Хотя, пьяный за рулём - потенциальный преступник.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 ноября 2018, 15:07

      Доказал ,что не пил ,видимо , это всё козни завистников ))

      1
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