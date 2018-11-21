Sport24: Аленичеву вернули водительские права

По информации Sport24, главному тренеру «Енисея» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права.

В субботу, 17 ноября, сотрудники ГИБДД задержали специалиста по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщали СМИ, тренер отказался проходить медицинское освидетельствование.

Аленичев заявил, что не употреблял спиртные напитки, а вся эта ситуация была сфальсифицирована его недоброжелателями, которые хотят вынудить его покинуть клуб.

Вчера стало известно, что Аленичев в штатном режиме готовит «Енисей» к матчу 15-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдет в субботу, 24 ноября.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным