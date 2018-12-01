Рахимов – о замере температуры в Красноярске: «Здесь бараны, или они самые умные? В городе минус 19, а на поле – минус 13»

Надо разгонять составителей календаря и собирать их на поле таком, в трусах.... это как раньше конструктор моста всегда находился под мостом, когда шли испытания...
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 16 тура РПЛ против «Енисея» (1:1) выразил сомнения по поводу замера температуры воздуха перед игрой. Специалист считает, что были допущены технологические ошибки.
«Не понимаю, как можно замерять так температуру и говорить сначала, что минус 13,9. Зачем вы окружили этот термометр? Отойдите от него! Они отошли, и через пять минут стало минус 14,6.
Потом говорят: «Всe! Больше не замеряем!» Здесь бараны, что ли, или вы самые умные? Везде в городе минус 16–19, а здесь на поле — минус 13», – сказал тренер на пресс-конференции.
Чеченцы идут в таблице десятыми.
Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?