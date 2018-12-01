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    • Рахимов – о замере температуры в Красноярске: «Здесь бараны, или они самые умные? В городе минус 19, а на поле – минус 13»

    Рахимов – о замере температуры в Красноярске: «Здесь бараны, или они самые умные? В городе минус 19, а на поле – минус 13»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 16 тура РПЛ против «Енисея» (1:1) выразил сомнения по поводу замера температуры воздуха перед игрой. Специалист считает, что были допущены технологические ошибки.

    «Не понимаю, как можно замерять так температуру и говорить сначала, что минус 13,9. Зачем вы окружили этот термометр? Отойдите от него! Они отошли, и через пять минут стало минус 14,6.

    Потом говорят: «Всe! Больше не замеряем!» Здесь бараны, что ли, или вы самые умные? Везде в городе минус 16–19, а здесь на поле — минус 13», – сказал тренер на пресс-конференции.

    Чеченцы идут в таблице десятыми.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: YouTube

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    01.12.2018 20:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 декабря 2018, 06:21

      Надо разгонять составителей календаря и собирать их на поле таком, в трусах.... это как раньше конструктор моста всегда находился под мостом, когда шли испытания...

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 2 декабря 2018, 03:39

      Придурок, а ты зачем был возле термометра? Тебя обманули или ты сам хотел, чтобы тебя обманули? Правду надо доказывать до матча, а не говорить после матча, что я д’’’артаньян, а остальные мушкетёры

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 декабря 2018, 23:14

      Нет, ну а какой выход? Крытые стадионы с подогревом? Потому что на искусственном покрытии многие отказываются играть - травмоопасно. Или вообще исключить из Лиги северные клубы, ограничить конкретной параллелью.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 декабря 2018, 23:09

      Надышали

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 декабря 2018, 22:59

      ну что поделать, погода единственный козырь енисея, ахмат-то ещё свои очки с уралом получит)

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Chesn0k 2 декабря 2018, 00:03

      Почему козырь? Думаете они на улице тренеруются? В манеже думаю. Условия для всех одинаковые.

      1
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      Рейтинг: +1506

      balam 1 декабря 2018, 22:17

      одни бараны регламент нарисовали,другие на градусник подули-и все в порядке. и все для зрителей,так сказать,для народа.

      1
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      Рейтинг: +3597

      acor94 1 декабря 2018, 21:47

      Я на работу и в -30 хожу и ничего, не замерз.

      1
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      Рейтинг: +12

      psp.k0ks > acor94 1 декабря 2018, 22:15

      Причем тут "хожу"? ты поработай в такой мороз... побегай.... подыши...

      2
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      Рейтинг: +3597

      acor94 > psp.k0ks 2 декабря 2018, 00:16

      частенько, приходится работать с проводами на улице. к сожалению заказы бывают и в -30

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 декабря 2018, 21:41

      главное чтобы чинушам в офисах тепло было..

      1
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 1 декабря 2018, 21:14

      интересно за баранов оштрафуют?))

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 20:57

      Где- то есть бараны, а где-то северные олени... Но это не футбол в такую погоду, а пародия на него.

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