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    • Юрченко дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром после игры с «Локомотивом»

    Юрченко дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром после игры с «Локомотивом»

    КДК РФС дисквалифицировал на два матча и оштрафовал на 100 тысяч рублей голкипера «Тосно» Давида Юрченко.

    Напомним, что 31-летний вратарь получил красную карточку за споры с арбитром Артемом Чистяковым по окончании встречи 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3).

    «После финального свистка вратарь «Тосно» Давид Юрченко в нецензурной форме оскорбил судейскую бригаду. Вратарь признал свою вину, но извинения судейской бригаде не принес. Голкипер дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 100 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Юрченко – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Пусть судья говорит. Он лучший сегодня был»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 15:38
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    Комментарии (13)
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    Татарин за ЦСКА
    1513168970
    Откуда у него 100 000?
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    vladimir-7
    1513169700
    После матча наказание должно быть в соответствии с административным кодексом РФ, а не КДК РФС.
    Ответить
    shinnik
    1513176675
    оппа! Вот кто заменит ХобаАрмейцев..
    Ответить
    Serjoga
    1513179804
    Не красиво!
    Ответить
    Приус
    1513184149
    Есть из-за чего переживать, обломилась премия. А перед игрой обещал, что зрители получат наслаждение. Не хвались, идя на рать.
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513185285
    Жену без шубы оставил, чудак.
    Ответить
    Антибиотик
    1513193628
    Много говорил перед матчем, во время матча, а так же после него. Надеюсь, наговорился)
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    ologreds
    1694991740
    numo529060
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