Юрченко дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром после игры с «Локомотивом»

КДК РФС дисквалифицировал на два матча и оштрафовал на 100 тысяч рублей голкипера «Тосно» Давида Юрченко.

Напомним, что 31-летний вратарь получил красную карточку за споры с арбитром Артемом Чистяковым по окончании встречи 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3).

«После финального свистка вратарь «Тосно» Давид Юрченко в нецензурной форме оскорбил судейскую бригаду. Вратарь признал свою вину, но извинения судейской бригаде не принес. Голкипер дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 100 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Юрченко – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Пусть судья говорит. Он лучший сегодня был»