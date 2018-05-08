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    Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о полузащитнике Эммануэле Фримпонге, с которым играл в составе «Уфы».

    – Мани вообще нестандартный человек, всегда хохмил. Он рассказывал про Аршавина, называл его Русской ракетой. По словам Фримпонга, Аршавин тренировался в таком темпе, что все думали – инвалид приехал в команду. А потом он выходил на поле и забивал важные голы.

    – Как чудил Фримпонг?

    – Приколы были жесткие, об этом, думаю, не стоит писать. Он бегал по раздевалке и тряс своим жезлом, попутно высказывая какие-то реплики.

    – И часто с ним такое случалось?

    – Чуть ли не каждый день. Он был повернут на эту тему.

    На данный момент Фримпонг играет за кипрский «Эрмис».

    Источник: Sports.ru

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    08.05.2018 22:31
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:04

      дааа... оказывается выходки Балотелли и Арнаутовича это еще не самое худшее, видимо не игру свою показывать приезжал а совсем другое.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 мая 2018, 09:12

      про жезл аршавина не рассказывал?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 08:39

      Не далекого ума человек.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 мая 2018, 06:07

      и кому это ахинея про Фримпонга нужна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:57


      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://bit.ly/2JpkfCs

      0
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    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 9 мая 2018, 00:03

      жезлом тряс.... а в свистки свистел???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 8 мая 2018, 23:03

      надо было ему в очело засадить

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > трениришко 9 мая 2018, 08:03

      Тебе на другой сайт с такими интересами.

      2
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