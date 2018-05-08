Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о полузащитнике Эммануэле Фримпонге, с которым играл в составе «Уфы».

– Мани вообще нестандартный человек, всегда хохмил. Он рассказывал про Аршавина, называл его Русской ракетой. По словам Фримпонга, Аршавин тренировался в таком темпе, что все думали – инвалид приехал в команду. А потом он выходил на поле и забивал важные голы.

– Как чудил Фримпонг?

– Приколы были жесткие, об этом, думаю, не стоит писать. Он бегал по раздевалке и тряс своим жезлом, попутно высказывая какие-то реплики.

– И часто с ним такое случалось?

– Чуть ли не каждый день. Он был повернут на эту тему.

На данный момент Фримпонг играет за кипрский «Эрмис».