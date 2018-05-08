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  • Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»

Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»

8 мая 2018, 22:31
8

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о полузащитнике Эммануэле Фримпонге, с которым играл в составе «Уфы».

– Мани вообще нестандартный человек, всегда хохмил. Он рассказывал про Аршавина, называл его Русской ракетой. По словам Фримпонга, Аршавин тренировался в таком темпе, что все думали – инвалид приехал в команду. А потом он выходил на поле и забивал важные голы.

– Как чудил Фримпонг?

– Приколы были жесткие, об этом, думаю, не стоит писать. Он бегал по раздевалке и тряс своим жезлом, попутно высказывая какие-то реплики.

– И часто с ним такое случалось?

– Чуть ли не каждый день. Он был повернут на эту тему.

На данный момент Фримпонг играет за кипрский «Эрмис».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Тосно Уфа Юрченко Давид Фримпонг Эммануэль
Комментарии (8)
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трениришко
1525809832
надо было ему в очело засадить
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Neverov1
1525813407
жезлом тряс.... а в свистки свистел???
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boevakulov
1525834638
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://bit.ly/2JpkfCs
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sprint5
1525835230
и кому это ахинея про Фримпонга нужна
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zigbert
1525844356
Не далекого ума человек.
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mihail200606
1525846364
про жезл аршавина не рассказывал?)))
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OfaZavr
1525853088
дааа... оказывается выходки Балотелли и Арнаутовича это еще не самое худшее, видимо не игру свою показывать приезжал а совсем другое.
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