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    Орлов: «Юрченко на порядок выше Реброва и Селихова. Селекционеры «Спартака» просчитались»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра игры 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Напомним, что красно-белые проиграли в серии послематчевых пенальти и вылетели из турнира.

    «Вчера игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в «Спартаке», Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры «Спартака» с вратарем просчитались.

    Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

    В «Спартаке» есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения», – сказал Орлов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    20.04.2018 01:51
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 апреля 2018, 19:52

      А Зениту подбора игроков хватило для вылета на более ранней стадии... молчал бы лучше

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 10:37

      Орлов сделал очередное умозаключение.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 19:00

      Ага! И на два порядка выше Лунева, но ток чёт не играет за Зенит.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 20 апреля 2018, 18:37

      Хороший вратарь и матч отличный выдал,но говорить,что он лучше я бы не стал.
      Чтобы так утверждать,надо проверить в команде топ-уроня,где будут требовать больше и ответственность выше. А за Глушака хочу заступиться. Не его был день.И почему это тренер не увидел. Мастерства не хватает....у кого его в достатке? Ну не форме сейчас,это видно.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 20 апреля 2018, 18:12

      Юрченко много лет уже играет на достойном уровне.

      0
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt > 15112007 20 апреля 2018, 18:15

      Чтож он тогда гниёт в Тосно?

      2
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 20 апреля 2018, 18:11

      Если Юрченко настолько велик.Что ему нализывают задницу на всех каналах.Так почему Тосно на предпоследнем месте?Они как минимум должны быть на втором.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > W.Wayt 20 апреля 2018, 19:04

      восхваляя его, хотят унизить КБ

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2018, 17:53

      Чья бы корова мычала? Не дело зенитовского чревовещателя говорить о селекции. Берите себе Юрченко и пол - Тосно в придачу. А то Заболотному скучно одному.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 апреля 2018, 13:12

      В чём Юрченко чутка получше будет Селихова, так это в пенальти, т.к. больше опыта и наглости, в остальном Селихов на порядок лучше и моложе. Ещё будет расти хорошо, плюс пенальти думаю после этой серии будет более пристально отрабатывать. И, Орлов, не суй свой нос в чужой вопрос, лучше со своими бакланами разберись

      3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 20 апреля 2018, 13:02

      Я умираю со смеху.. Зенитовские селекционеры молодцы - сразу видно. Их и селекционерами назвать нельзя: как пылесосы тащат всё, что на глаза попадётся. ))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 апреля 2018, 12:17

      твоё мнение ни кому не интересно болтун хай своё болото

      4
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