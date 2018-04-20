Орлов: «Юрченко на порядок выше Реброва и Селихова. Селекционеры «Спартака» просчитались»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра игры 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Напомним, что красно-белые проиграли в серии послематчевых пенальти и вылетели из турнира.

«Вчера игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в «Спартаке», Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры «Спартака» с вратарем просчитались.

Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

В «Спартаке» есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения», – сказал Орлов.