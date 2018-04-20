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  • Орлов: «Юрченко на порядок выше Реброва и Селихова. Селекционеры «Спартака» просчитались»

Орлов: «Юрченко на порядок выше Реброва и Селихова. Селекционеры «Спартака» просчитались»

20 апреля 2018, 01:51
43

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра игры 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Напомним, что красно-белые проиграли в серии послематчевых пенальти и вылетели из турнира.

«Вчера игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в «Спартаке», Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры «Спартака» с вратарем просчитались.

Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

В «Спартаке» есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения», – сказал Орлов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Глушаков Денис Юрченко Давид Орлов Геннадий
Комментарии (43)
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ProstoPolzovatel
1524179240
А вот здесь не совсем соглашусь...на мой взгляд, Селихов посильнее будет, да и молодой еще, есть время опыту и навыков поднабараться и будет вполне добротный кипер
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anjaneri
1524180396
Тоснариков с заслуженной победой..., жаль что не смогли в основное время победить..., пропустили случайный гол...
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anjaneri
1524181560
Юрчик набрался опыта..., молотоБоец, он один решил вопрос с спартакьянцами
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Asbjorn
1524188387
Про селекцию зенита пусть думает
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anatolich72
1524190462
СКАЗАЛ тупость как всегда.
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Аэратор
1524212331
орлов пиши про зенит,они не ошибаются в селекции
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OfaZavr
1524213035
ну что же тогда если Юрченко на порядок лучше и игроки у Тосно такие молодцы они плетутся в зоне вылета, та же ситуация как с Довбней пару матчей провел неплохо и спас и начинается что их в топ-клуб сразу надо брать и в сборную.
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Полная Канистра
1524215834
твоё мнение ни кому не интересно болтун хай своё болото
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мы_не_рабы
1524236001
Чья бы корова мычала? Не дело зенитовского чревовещателя говорить о селекции. Берите себе Юрченко и пол - Тосно в придачу. А то Заболотному скучно одному.
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petrucho-spb
1524238649
Хороший вратарь и матч отличный выдал,но говорить,что он лучше я бы не стал. Чтобы так утверждать,надо проверить в команде топ-уроня,где будут требовать больше и ответственность выше. А за Глушака хочу заступиться. Не его был день.И почему это тренер не увидел. Мастерства не хватает....у кого его в достатке? Ну не форме сейчас,это видно.
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