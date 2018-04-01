Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который нужно равняться

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2) назвал команду соперника топ-клубом.

    «Мы создали моменты, когда надо было забивать и обыгрывать «Спартак». Небольшими силами шли вперед и создавали много зон сзади. С первых минут мы выходили играть вничью или побеждать. При 2:1 поверили бы в ничью или победу, но «Спартак» – топ-клуб, на который надо равняться», – сказал Юрченко.

    «Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2018, 14:51

      Это и точку-Спартак это топ-клуб ,на который нужно равняться в этих словах все.И любовь народа,и подбор игроков и тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      pul 1 апреля 2018, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      исход решил судья-вот заголовок для статьи!!!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 1 апреля 2018, 13:54

      Сказано точно ! и Тосно играл вполне на уровне !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 13:03

      Если бы не Юрченко, все было бы намного проще.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 1 апреля 2018, 12:51

      Можно назвать топ-клубом кого угодно, лишь оправдать свой проигрыш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 1 апреля 2018, 12:50

      Не, ну если тока по работе с Судьями

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 апреля 2018, 12:28

      Ровняться нужно на Барсу,Баварию,Сити,Юве ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 1 апреля 2018, 12:03

      нормальный ответ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 апреля 2018, 11:57

      Нормально играли,просто класс играков Спартака повыше будет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 11:47

      верно, не поспоришь)

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11