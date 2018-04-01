Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который нужно равняться

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2) назвал команду соперника топ-клубом.

«Мы создали моменты, когда надо было забивать и обыгрывать «Спартак». Небольшими силами шли вперед и создавали много зон сзади. С первых минут мы выходили играть вничью или побеждать. При 2:1 поверили бы в ничью или победу, но «Спартак» – топ-клуб, на который надо равняться», – сказал Юрченко.

«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка