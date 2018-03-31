«Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

Показываем самые красивые кадры из матча.

В «Спартаке» уже знали об осечке «Локомотива», но также помнили и о своей неудаче, когда играли против «Тосно» в первом круге. Тогда 2:0 в большинстве превратились в 2:2, пошли слухи о скандалах внутри команды. С тех пор «Спартак» сыграл в чемпионате 13 матчей, из которых выиграл девять. И не уступил ни разу. «Тосно» же потерял обоих форвардов – Маркова и Заболотного.

Первый тайм матча «Спартак» – «Тосно» прошел в тишине: фанаты посвятили акцию молчания памяти погибших в Кемерово. Взрыв эмоций произошел лишь однажды – в самом конце Фернандо забил очередной сумасшедший гол со штрафного.

Первую половину матча «Спартак» провел тускло, не слишком ситуация изменилась и после перерыва, но Луис Адриано удвоил счет, однако тут же Погребняк голом с пенальти вернул интригу. История угрожающе повторялась, но в конце спартаковцы выстояли. 2:1 – они сократили отставание от «Локомотива» до двух очков, но у «Локо» еще есть матч в запасе.

Фото: Наталия Кондратенко