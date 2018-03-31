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    «Спартак» с трудом обыграл «Тосно». До вершины – два очка

    31 марта 2018
    Показываем самые красивые кадры из матча.

    В «Спартаке» уже знали об осечке «Локомотива», но также помнили и о своей неудаче, когда играли против «Тосно» в первом круге. Тогда 2:0 в большинстве превратились в 2:2, пошли слухи о скандалах внутри команды. С тех пор «Спартак» сыграл в чемпионате 13 матчей, из которых выиграл девять. И не уступил ни разу. «Тосно» же потерял обоих форвардов – Маркова и Заболотного.

    Первый тайм матча «Спартак» – «Тосно» прошел в тишине: фанаты посвятили акцию молчания памяти погибших в Кемерово. Взрыв эмоций произошел лишь однажды – в самом конце Фернандо забил очередной сумасшедший гол со штрафного.

    Первую половину матча «Спартак» провел тускло, не слишком ситуация изменилась и после перерыва, но Луис Адриано удвоил счет, однако тут же Погребняк голом с пенальти вернул интригу. История угрожающе повторялась, но в конце спартаковцы выстояли. 2:1 – они сократили отставание от «Локомотива» до двух очков, но у «Локо» еще есть матч в запасе.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии20
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 2 апреля 2018, 23:56

      Конечно Спартаку эти шесть игр надо хоть через нимагю, хоть на зубах, хоть через ж.оппень, но выигрывать. А это будет ой как сложно, ведь уже не секрет, что каждый клуб одну из первейших задач на сезон ставит именно победить Спартак, а дальнейшие игры, так уж как получится, хоть все проиграть.

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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 1 апреля 2018, 19:01

      Автор статьи матч-то смотрел???Если бы не вратарь счет был бы 5-1....."с трудом обыграл.."

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 1 апреля 2018, 17:32

      referee .......

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 апреля 2018, 15:23

      в каком месте 2 очка-то??? у Локо на игру меньше... лишь бы 5 копеек вставить....

      2
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Аид666 1 апреля 2018, 20:56

      Ну да, у Локо, ЦСКА и Зенита(это те кто ближе к верху таблицы) еще по игре в запасе.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 1 апреля 2018, 10:57

      во будет космос, если армейцы выиграют чамп, всё возможно и чем черт не шутит...))) тихо тихо вот и мы тута...)))

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 апреля 2018, 09:34

      борьба в чемпионате обостряется

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 апреля 2018, 08:52

      да почему ж с трудом?))))))) у тосно было 1,5 момента всего

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 1 апреля 2018, 01:06

      Странная подборка фото.
      Гол Пгребняка есть, а голов Спартака нет.
      Забил Погребняк, а выиграл Спартак. :-)))

      3
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 31 марта 2018, 22:57

      Какие два очка осталось? Как будто реально так, у локо игра в запасе, у ЦСКА еще две игры... рано радуетесь, вся интрига и гонка еще впереди, а вот локо сегодня конкретно лохонолусь, зато дров подкинули

      2
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      Рейтинг: +452

      denzillo > Tim-Timmy 1 апреля 2018, 00:07

      У локо-да согласен, по сути 5 очков отрыв(если считать что возьмут), НО конявые уже в отсосе по личке, даже если две игры возьмут. хотя есть чуйка что ВАЛЕРА им пинка отвесит!

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Tim-Timmy 1 апреля 2018, 00:58

      А кто радуется? Просто раньше Локо мог спокойно проигрывать и Зениту и Краснодару, и оставаться лидером. Теперь нет.

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Tim-Timmy 1 апреля 2018, 06:36

      Эти игры им ещё надо выиграть! Очки в кармане ни у кого не лежат. Локо вон тоже сели в лужу. Так что пусть догоняют если смогут

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Tim-Timmy 1 апреля 2018, 09:03

      да всё, свинебомжи уже считают что чемпионство у них в кармане видя 2 очка в таблице, осталось только смотреть и ржать, как мощно эту тупую толпу будет бомбить, когда даже второе не возьмут

      потом виноваты будут все и судьи, и Локомотив, и Вернблум и даже Карпин, который должен был выигрывать и у ЦСКА и у Локомотива, потому что они так решили

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > denzillo 2 апреля 2018, 14:32

      По сути это когда есть такой отрыв. А на данный момент два. Игру в запасе которая нужно выиграть еще. По сути три очка и перед игрой с Амкаром было, да вот не вышло.

      1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 31 марта 2018, 22:56

      Спартак! Вперед! К короне!

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