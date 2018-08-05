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  • Юрченко: «У нас огромная страна с большими возможностями. Неужели нельзя помочь футбольным клубам?!»

Юрченко: «У нас огромная страна с большими возможностями. Неужели нельзя помочь футбольным клубам?!»

5 августа 2018, 22:51
24

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко поговорил о финансовых проблемах футбольных клубов. Игрок призвал к помощи наше государство.

«Про нынешние проблемы «Анжи» я тоже в курсе, общаюсь с некоторыми ребятами из команды, они делятся переживаниями. Как видите, это какой-то парадокс. Месяц назад прошел чемпионат мира в России, все было чудесно, но вот он закончился – и клубы закрываются или находятся на грани этого.

Просто в голове не укладывается, как такое возможно… У нас громадная страна с большими возможностями. Да, есть культура, искусство, но еще и спорт, футбол в частности. Неужели нельзя как-то помочь клубам?!» – вопрошает игрок.

Ранее Юрченко выступал за прекратившее существование «Тосно».

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Енисей Юрченко Давид
Комментарии (24)
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Eddyson
1533499303
А еще у нас более 20 млн граждан за чертой бедности. Но Юрченко как-то поф, ему праздник футбола подавай.
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petr69
1533502579
Единственный действенный способ помочь футболу это -ХОЗРАСЧЕТ
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пряник929
1533502669
Аппетиты пора умерить футболерам, тогда и денег хватать будет. Вон Федя за 15 лямов разбил машину и пофиг, не голодает....а такую пенсию в сумме получает почти 2000 пенсионеров и выживают как то...
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VikNMar
1533503627
Если у нас футбол профессиональный , то ни кому государство и госкорпорации ( Газпром , РЖД и т.д. ) помогать не должны , почему шахтёры , нефтянники , работники РЖД и прочие ( о пенсионерах молчу ) получают копейки , а футболисты миллионы и не в рублях .Я не против миллионов , но пусть сами их заработают - все клубы на самоокупаемость !!!
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mialkov
1533506253
А есть еще баба Маня (какая-нибудь) и дед Василий, которые живут за чертой бедности... Про них забудем и будем вкладывать деньгу в непонятно что (с их, беднейших, точки зрения)
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komarinskiy
1533525782
Пусть Юрченко ответит: За чей счет помогать? За счет бюджета? Т.е. в том числе за счет пенсионеров, чей возраст сейчас будут повышать, за счет медицины, образования. На нашем участке несколько лет нет участкового врача, не идут врачи на такую мизерную зарплату. А клубы содержать?
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Юрий Б.
1533527453
Как будто у нас нет более нуждающихся, чем футбольные клубы.
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Viper for CSKA
1533530234
С какой стати государство должно помогать? Если вы не умеете имеющими средствами распоряжаться грамотно, руководству позволяете разворовывать деньги, то кто вам доктор? В нашей стране достаточно людей, которым стоит помочь. Всякие бездари-миллионеры, дети лимита, а также мошенники и воры, стоящие во главе клубов (особенно тех, которые на данный момент и так бюджетные) точно помощи не достойны. Я ещё понимаю, если бы болельщиков было огромное количество, но ходят на матчи полторы калеки.
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yorgenbarenz
1533531184
Да,когда старикам и инвалидам есть нечего,когда люди,отпахавшие по 40 лет на производстве,покупают в Магнитах поганые рыбные консервы и варят себе "уху",всей страной нужно напрячься,чтобы платить миллиарды бездарям в футболках.
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OfaZavr
1533540811
а кроме как футбольным клубам знаешь Давид еще скольким людям везде нужна помощь но она что-то не торопиться.
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