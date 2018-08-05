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    Юрченко: «У нас огромная страна с большими возможностями. Неужели нельзя помочь футбольным клубам?!»

    Вратарь «Енисея» Давид Юрченко поговорил о финансовых проблемах футбольных клубов. Игрок призвал к помощи наше государство.

    «Про нынешние проблемы «Анжи» я тоже в курсе, общаюсь с некоторыми ребятами из команды, они делятся переживаниями. Как видите, это какой-то парадокс. Месяц назад прошел чемпионат мира в России, все было чудесно, но вот он закончился – и клубы закрываются или находятся на грани этого.

    Просто в голове не укладывается, как такое возможно… У нас громадная страна с большими возможностями. Да, есть культура, искусство, но еще и спорт, футбол в частности. Неужели нельзя как-то помочь клубам?!» – вопрошает игрок.

    Ранее Юрченко выступал за прекратившее существование «Тосно».

    Источник: Sportbox.ru

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    05.08.2018 22:51
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 7 августа 2018, 10:10

      Для футбола у нас могут сделать только рекламу а о его развитии и помощи клубам не может идти речи.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:33

      а кроме как футбольным клубам знаешь Давид еще скольким людям везде нужна помощь но она что-то не торопиться.

      4
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      Рейтинг: +901

      Krics 6 августа 2018, 09:32

      Может smsками соберем нищему Юрченко на безбедную старость?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 07:53

      Да,когда старикам и инвалидам есть нечего,когда люди,отпахавшие по 40 лет на производстве,покупают в Магнитах поганые рыбные консервы и варят себе "уху",всей страной нужно напрячься,чтобы платить миллиарды бездарям в футболках.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 августа 2018, 07:37

      С какой стати государство должно помогать? Если вы не умеете имеющими средствами распоряжаться грамотно, руководству позволяете разворовывать деньги, то кто вам доктор?
      В нашей стране достаточно людей, которым стоит помочь. Всякие бездари-миллионеры, дети лимита, а также мошенники и воры, стоящие во главе клубов (особенно тех, которые на данный момент и так бюджетные) точно помощи не достойны. Я ещё понимаю, если бы болельщиков было огромное количество, но ходят на матчи полторы калеки.

      6
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 6 августа 2018, 06:53

      Воруют у нас сильно. Даст государство денег на клуб, а их разворуют. Так везде, во всех отраслях экономики. И в спорте особенно.

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 августа 2018, 06:50

      Как будто у нас нет более нуждающихся, чем футбольные клубы.

      7
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 6 августа 2018, 06:23

      Пусть Юрченко ответит: За чей счет помогать? За счет бюджета? Т.е. в том числе за счет пенсионеров, чей возраст сейчас будут повышать, за счет медицины, образования. На нашем участке несколько лет нет участкового врача, не идут врачи на такую мизерную зарплату. А клубы содержать?

      4
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 > komarinskiy 6 августа 2018, 06:57

      По Вашему в перечисленном виноваты футболисты? Раньше, даже в 90-е, большинство клубов содержались бюджетом, не были тогда ещё ликвидированы больницы и поликлиники, пенсионеров было больше, льгот для пенсионеров было больше, заводов и фабрик было больше, спортивных клубов было больше.... Страна медленно погибает. А футбольные клубы сейчас - часть страны.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Stalingrad 2010 6 августа 2018, 09:31

      Тогда зарплаты у футболеров были как у всех, а не как у олигархов....

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      Рейтинг: +5471

      Дядя Серёжа 6 августа 2018, 06:22

      Пенсионерам бы помогли и тем кто по МРОТу живёт (Большая часть страны)

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:36

      Играй лучче!

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