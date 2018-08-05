Юрченко: «У нас огромная страна с большими возможностями. Неужели нельзя помочь футбольным клубам?!»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко поговорил о финансовых проблемах футбольных клубов. Игрок призвал к помощи наше государство.

«Про нынешние проблемы «Анжи» я тоже в курсе, общаюсь с некоторыми ребятами из команды, они делятся переживаниями. Как видите, это какой-то парадокс. Месяц назад прошел чемпионат мира в России, все было чудесно, но вот он закончился – и клубы закрываются или находятся на грани этого.

Просто в голове не укладывается, как такое возможно… У нас громадная страна с большими возможностями. Да, есть культура, искусство, но еще и спорт, футбол в частности. Неужели нельзя как-то помочь клубам?!» – вопрошает игрок.

Ранее Юрченко выступал за прекратившее существование «Тосно».