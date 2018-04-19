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    Юрченко: «Направления ударов «Спартака» с пенальти мне подсказывал Мирзов. Он половину угадал»

    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко после полуфинала Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 по пен.) рассказал о взаимодействии с партнером при исполнении 11-метровых ударов красно-белыми.

    – Из шести пенальти «Спартака» в пяти вы угадали направление удара. Как это возможно?

    – Это все благодаря ребятам – они подсказывали углы, в которые будут бить спартаковцы. Потому так хорошо и получилось.

    – То есть они готовились к одиннадцатиметровым в исполнении «Спартака» заранее?

    – Не знаю, готовились или нет, но вот Резиуан Мирзов трижды точно угадал направление удара – из них два мне удалось отбить. Я смотрел, куда он показывает – туда и прыгал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 20 апреля 2018, 18:24

      Юрченко это Серхио Гойкоэчеа.Отбил пенальти и сгинул.

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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 15:58

      Резиуан,ну прям как павиан...

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      Рейтинг: +33444

      oyabun 19 апреля 2018, 21:53

      Хороший кипер у Тосно. Юрченко точно достоин больше чем предполагаемый вылет с командой в первый дивизион. Вот к сожалению должен констатировать что время Реброва в Спартаке подошло к концу и как вариант можно было бы именно Юрченко взять вторым кипером в команду. В Максименко, извините, не верю. Интересно послушать ваше мнение, уважаемые болельщики.

      4
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > gol_kak_sokol 19 апреля 2018, 22:06

      32 года. На кой он нам? У Спартака всегда удавалось делать звезд из вратарей соперника - Годзюр, Юрченко и многие другие

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      Рейтинг: +33444

      oyabun > lordmrv 19 апреля 2018, 22:35

      Но кого то же надо брать на замену Реброву. Предложите свои варианты.

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      Рейтинг: +33444

      oyabun > VVM1964 20 апреля 2018, 09:46

      И я о нем думал, но вы же понимаете, что это маловероятно. Не вернется он в отечественный футбол.

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