Юрченко: «Направления ударов «Спартака» с пенальти мне подсказывал Мирзов. Он половину угадал»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко после полуфинала Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 по пен.) рассказал о взаимодействии с партнером при исполнении 11-метровых ударов красно-белыми.

– Из шести пенальти «Спартака» в пяти вы угадали направление удара. Как это возможно?

– Это все благодаря ребятам – они подсказывали углы, в которые будут бить спартаковцы. Потому так хорошо и получилось.

– То есть они готовились к одиннадцатиметровым в исполнении «Спартака» заранее?

– Не знаю, готовились или нет, но вот Резиуан Мирзов трижды точно угадал направление удара – из них два мне удалось отбить. Я смотрел, куда он показывает – туда и прыгал.