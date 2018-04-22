Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрченко: «Матч с «Амкаром»? Любое касание – свисток. Тяжело играть против целой команды и трех судей»

Юрченко: «Матч с «Амкаром»? Любое касание – свисток. Тяжело играть против целой команды и трех судей»

22 апреля 2018, 19:51
19

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:2).

– Тяжело играть против четырнадцати человек, трех судей и целой команды. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти, когда мяч находится в воздухе... Пускай разбирается судейский исполком по этому моменту. А так... Повторюсь, тяжело играть против четырнадцати человек.

– После полуфинала Кубка России успели восстановиться?

– Как видите, мы ни чем не уступили. Просто тяжело так играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

– У вас было 70 минут после пенальти...

– Было... Но вы игру видели? Любое касание – свисток. У нас было желание играть и забить гол, но нам не давали.

«Тосно» с 24 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Главным арбитром встречи был Алексей Еськов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Тосно Амкар-Пермь Юрченко Давид Еськов Алексей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Берёза В.
1524416212
Не неси пурги ,всё ровно было
Ответить
Gullit 76
1524416596
Игру не видел,а так по факту получается что в финале кубка две команды из фнл играть будут.
Ответить
h3LL1k
1524419123
Лучше бы Спартак дал Крыльям выйти в финал(((
Ответить
ufos73
1524419469
Ноет! Судя по моментам Амкар должен был еще и громить мешков... А в пеньке виноват не судья, а туповатый защитник, который откровенно завалили соперника, который и до мяча то врядли бы дотянулся...
Ответить
Вомбат
1524421849
Я посмотрел фрагменты этой игры в записи, всю ее смотреть нет сил, настолько бездарно играл Амкар и настолько слаба для РФПЛ команда Тосно. Да и как в 6-й по силе лиге Европы может играть команда с бюджетом 10 млн евро в год и составом, который стоит (22 игрока) 8 млн евро? Да, эти ребята способны на подвиги, когда им везет, но на дистанции чемпионата это качество не работает. Их вылет был наиболее вероятен еще осенью. А зимой после продажи двух нападающих (тоже довольно слабых, но теперь и таких нет) их вылет стал предопределен. Теперь главное - избежать банкротства, а для этого надо найти того, кто возьмет команду на баланс. Левченко уже отказался финансировать клуб в следующем сезоне, а Дрозденко не нашел в бюджете области денег на это.
Ответить
nbv
1524447263
Как ранее и писал, команда одного матча. До конца чемпионата не выиграют ни одного матча . Вылетят в ФНЛ. А в следующий год и во вторую лигу. А потом во обще исчезнет с футбольной Карты , и будут болельщики с настольгией вспоминать 2018. Я ни чего не имею против команды тосно , молодцы заслужено вышли в финал, но почему **** вы так не играете постоянно. И это относится к 60% процентам команд.
Ответить
prezent2017
1524463161
Амкару очки вернули за слив коням.
Ответить
Главные новости
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
8
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
12
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
18
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Все новости
Все новости
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+