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    Юрченко: «Матч с «Амкаром»? Любое касание – свисток. Тяжело играть против целой команды и трех судей»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:2).

    – Тяжело играть против четырнадцати человек, трех судей и целой команды. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти, когда мяч находится в воздухе... Пускай разбирается судейский исполком по этому моменту. А так... Повторюсь, тяжело играть против четырнадцати человек.

    – После полуфинала Кубка России успели восстановиться?

    – Как видите, мы ни чем не уступили. Просто тяжело так играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

    – У вас было 70 минут после пенальти...

    – Было... Но вы игру видели? Любое касание – свисток. У нас было желание играть и забить гол, но нам не давали.

    «Тосно» с 24 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Главным арбитром встречи был Алексей Еськов.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.04.2018 19:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 08:59

      Амкару очки вернули за слив коням.

      0
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      Рейтинг: +256

      nbv 23 апреля 2018, 04:34

      Как ранее и писал, команда одного матча. До конца чемпионата не выиграют ни одного матча . Вылетят в ФНЛ. А в следующий год и во вторую лигу. А потом во обще исчезнет с футбольной Карты , и будут болельщики с настольгией вспоминать 2018. Я ни чего не имею против команды тосно , молодцы заслужено вышли в финал, но почему **** вы так не играете постоянно. И это относится к 60% процентам команд.

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 22 апреля 2018, 21:30

      Я посмотрел фрагменты этой игры в записи, всю ее смотреть нет сил, настолько бездарно играл Амкар и настолько слаба для РФПЛ команда Тосно. Да и как в 6-й по силе лиге Европы может играть команда с бюджетом 10 млн евро в год и составом, который стоит (22 игрока) 8 млн евро? Да, эти ребята способны на подвиги, когда им везет, но на дистанции чемпионата это качество не работает. Их вылет был наиболее вероятен еще осенью. А зимой после продажи двух нападающих (тоже довольно слабых, но теперь и таких нет) их вылет стал предопределен. Теперь главное - избежать банкротства, а для этого надо найти того, кто возьмет команду на баланс. Левченко уже отказался финансировать клуб в следующем сезоне, а Дрозденко не нашел в бюджете области денег на это.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 22 апреля 2018, 21:46

      Пусть Зина на баланс возьмет! Для нее 10 лямов это так 3 недели не платить ЗП ))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 апреля 2018, 20:51

      Ноет! Судя по моментам Амкар должен был еще и громить мешков... А в пеньке виноват не судья, а туповатый защитник, который откровенно завалили соперника, который и до мяча то врядли бы дотянулся...

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      Рейтинг: +67314

      portero > ufos73 22 апреля 2018, 21:44

      почему Тосно мешки??? они же лесники.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > portero 22 апреля 2018, 21:47

      Ну значит бревна ))))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 апреля 2018, 20:45

      Лучше бы Спартак дал Крыльям выйти в финал(((

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      Рейтинг: +300

      Zeff > h3LL1k 22 апреля 2018, 23:54

      Смешно!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Zeff 22 апреля 2018, 23:56

      а чё смешного ? мы прошли рубин и локо! тяжким трудом ,а со Спартаком не основной состав выходит и играет на пох..... результат тосно аванград две команды фнл!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Zeff 23 апреля 2018, 00:00

      смешно знаешь что , то что Зенит при таком бабле не в топ 3 ещё закончит , реально смешно! всех скупили всех засрали всех раздали ,вывод это карма!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > h3LL1k 26 апреля 2018, 13:35

      А кто Вам мешал? Я был бы рад за Самару.

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > 26 апреля 2018, 13:39

      Клаидо, ты как всегда корректен. Желаю удачи!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > h3LL1k 26 апреля 2018, 13:44

      Тренер у нас странный. Может себе возьмёте, в аренду конечно. Он же сб. Италии тренировать
      собрался.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Урия Гип 26 апреля 2018, 18:24

      нам никто не мешал и могли выигрывать , но Тиша почему то выпускает не оптимальный состав и играли они скажем прямо не хотя...
      один из вариантов спартаковская солидарность , а как Тихонов обосновал типо не хотел рисковать задачами на фнл , следовательно спрашивается нахер до этого жопу рвали ,реально потели , бились было видно... Спартак зато основным играл и всё равно было на задачи в премьер лиги...

      а про итальяшку гоните его палками позорище и вякалка , это не то , всё не так ,а я так хотел ,но мне не дали и всё в этом духе........

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      Рейтинг: +300

      Zeff > h3LL1k 27 апреля 2018, 00:06

      Тосно, кстати, Д. Парфёнов тренирует.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 20:03

      Игру не видел,а так по факту получается что в финале кубка две команды из фнл играть будут.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 22 апреля 2018, 19:56

      Не неси пурги ,всё ровно было

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Берёза В. 22 апреля 2018, 20:23

      Посмотрел бы я на ваш комментарий если бы это сказали игроки Спартака,ЦСКА или Зенита))))

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