Юрченко: «Матч с «Амкаром»? Любое касание – свисток. Тяжело играть против целой команды и трех судей»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:2).

– Тяжело играть против четырнадцати человек, трех судей и целой команды. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти, когда мяч находится в воздухе... Пускай разбирается судейский исполком по этому моменту. А так... Повторюсь, тяжело играть против четырнадцати человек.

– После полуфинала Кубка России успели восстановиться?

– Как видите, мы ни чем не уступили. Просто тяжело так играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

– У вас было 70 минут после пенальти...

– Было... Но вы игру видели? Любое касание – свисток. У нас было желание играть и забить гол, но нам не давали.

«Тосно» с 24 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Главным арбитром встречи был Алексей Еськов.