Юрченко: «Финал Кубка России для многих в «Тосно» может стать самым важным во всей карьере»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко рассказал о подготовке своей команды к финалу Кубка России против курского «Авангарда».

«Настрой на финал у нас, конечно, боевой. Ребята понимают, что для многих этот матч может стать самым важным во всей футбольной карьере. Добраться до финала способна далеко не каждая команда, не всем это удается», – сказал Юрченко.

Финал Кубка России пройдет в Волгограде, 9 мая.