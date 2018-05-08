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    Юрченко: «Финал Кубка России для многих в «Тосно» может стать самым важным во всей карьере»

    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко рассказал о подготовке своей команды к финалу Кубка России против курского «Авангарда».

    «Настрой на финал у нас, конечно, боевой. Ребята понимают, что для многих этот матч может стать самым важным во всей футбольной карьере. Добраться до финала способна далеко не каждая команда, не всем это удается», – сказал Юрченко.

    Финал Кубка России пройдет в Волгограде, 9 мая.

    Источник: Известия

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    08.05.2018 07:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 мая 2018, 09:46

      Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде, а не в Сочи, лапти!
      Хоть бы проверяли текст новости прежде чем выкладывать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert > Обер-КанцлерЪ 8 мая 2018, 09:58

      Не повезет тем кто завтра отправится в Сочи.

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