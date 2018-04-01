Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко подвел итоги гостевого матча 24-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). Вратарь отметил, что его команда рассчитывала на победу в этой встрече.

    «У нас был свой план на игру, своя тактика. Мы ее придерживались до конца, но не смогли добиться положительного результата. Гол Фернандо? Траектория была невероятная. Действовал, исходя из нее, но не сумел достать.

    Рассчитывали отобрать очки сегодня, а почему нет? «Спартак» – удивительная и невероятно сильная команда? Нет. Все команды равны. Да, они играют на своем стадионе, индивидуально хорошо оснащены. Но играет команда, а не отдельные игроки.

    Парфенов перед игрой ничего особенного не говорил, все было спокойно и лояльно. Просто разбор игроков», – сказал Юрченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2018, 06:34

      Рассчитывать и сделать-это разные вещи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 1 апреля 2018, 01:20

      ...Просто разбор игроков, просто хотели выиграть, просто не смогли, всё просто.
      И только удар Фернандо - невероятный... ))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11