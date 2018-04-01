Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко подвел итоги гостевого матча 24-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). Вратарь отметил, что его команда рассчитывала на победу в этой встрече.

«У нас был свой план на игру, своя тактика. Мы ее придерживались до конца, но не смогли добиться положительного результата. Гол Фернандо? Траектория была невероятная. Действовал, исходя из нее, но не сумел достать.

Рассчитывали отобрать очки сегодня, а почему нет? «Спартак» – удивительная и невероятно сильная команда? Нет. Все команды равны. Да, они играют на своем стадионе, индивидуально хорошо оснащены. Но играет команда, а не отдельные игроки.

Парфенов перед игрой ничего особенного не говорил, все было спокойно и лояльно. Просто разбор игроков», – сказал Юрченко.