Лига чемпионов. «Пюник» с Юрченко в воротах пропустил пять мячей от «Црвены Звезды»

«Црвена Звезда» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов разгромила армянский «Пюник». Хет-трик оформил Осман Букари.

Один из голов сербов забил бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва.

В воротах «Пюника» играл Давид Юрченко, выступавший за «Уфу», «Анжи», «Мордовию» и другие российские клубы.

Лига чемпионов. 3-й раунд. Первый матч

Црвена Звезда (Сербия) – Пюник (Армения) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Букари, 29; 2:0 – Кангва, 33; 3:0 – Букари, 44; 4:0 – Букари, 70; 5:0 – Митрович, 77.

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