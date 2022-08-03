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    Лига чемпионов. «Пюник» с Юрченко в воротах пропустил пять мячей от «Црвены Звезды»

    «Црвена Звезда» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов разгромила армянский «Пюник». Хет-трик оформил Осман Букари.

    Один из голов сербов забил бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва.

    В воротах «Пюника» играл Давид Юрченко, выступавший за «Уфу», «Анжи», «Мордовию» и другие российские клубы.

    Лига чемпионов. 3-й раунд. Первый матч

    Црвена Звезда (Сербия) – Пюник (Армения) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Букари, 29; 2:0 – Кангва, 33; 3:0 – Букари, 44; 4:0 – Букари, 70; 5:0 – Митрович, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2022 23:59
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