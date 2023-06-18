Дембеле: «Судьи помешали «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле объяснил неудачу клуба в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

Каталонцы не вышли из группы.

В плей-офф Лиги Европы «Барселона» вылетела от «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» не берет ЛЧ с 2015 года.

«Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас хорошая команда. Но на наше выступление повлияли несколько факторов: были травмы, судьи тоже помешали», – считает Дембеле.