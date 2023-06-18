Дембеле: «Судьи помешали «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»

Помешал так же кривоногий нападающий Дембеле, который за 6 лет в Барселоне забил всего 8 мячей в еврокубках. Для сравнения, Холанд только в сезоне ЛЧ 2022/23 заколотил 12 голов.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле объяснил неудачу клуба в минувшем сезоне Лиги чемпионов.
- Каталонцы не вышли из группы.
- В плей-офф Лиги Европы «Барселона» вылетела от «Манчестер Юнайтед».
- «Барселона» не берет ЛЧ с 2015 года.
«Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас хорошая команда. Но на наше выступление повлияли несколько факторов: были травмы, судьи тоже помешали», – считает Дембеле.