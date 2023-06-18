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    • Дембеле: «Судьи помешали «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»

    Дембеле: «Судьи помешали «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле объяснил неудачу клуба в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

    «Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас хорошая команда. Но на наше выступление повлияли несколько факторов: были травмы, судьи тоже помешали», – считает Дембеле.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1544

      Таврида 21 минуту назад

      Помешал так же кривоногий нападающий Дембеле, который за 6 лет в Барселоне забил всего 8 мячей в еврокубках. Для сравнения, Холанд только в сезоне ЛЧ 2022/23 заколотил 12 голов.

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      Рейтинг: +3441

      AZ 45 минут назад

      а ЛЕ что помешало выиграть? ))

      1
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