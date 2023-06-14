Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке на финале ЛЧ в Стамбуле

На финале Лиги чемпионов в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

Израильтянин Яков Крис, родившийся в Одессе, снял видео, на котором двое стюардов пытались вырвать у него из рук флаг Украины. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий призвал УЕФА разобраться в ситуации: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».

Представитель УЕФА сообщил, что организация не запрещала демонстрировать украинский флаг на стадионах: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции.

Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть, если посмотреть полное видео».