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  • Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке на финале ЛЧ в Стамбуле

Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке на финале ЛЧ в Стамбуле

14 июня 2023, 14:41
3

На финале Лиги чемпионов в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

Израильтянин Яков Крис, родившийся в Одессе, снял видео, на котором двое стюардов пытались вырвать у него из рук флаг Украины. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий призвал УЕФА разобраться в ситуации: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».

Представитель УЕФА сообщил, что организация не запрещала демонстрировать украинский флаг на стадионах: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции.

Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть, если посмотреть полное видео».

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Источник: Sports.ru
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Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1686744170
Как же они всех достали эти крисчуки-провокаторы со соими флагами.
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alp
1686752500
надо было в рыло дать а не поруке.
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Oldtrafford83
1686755270
Вы олени ко всему чувствительно относитесь, особенно к нытью!
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