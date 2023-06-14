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    • Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке на финале ЛЧ в Стамбуле

    Стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке на финале ЛЧ в Стамбуле

    На финале Лиги чемпионов в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика Манчестер Сити», сообщает The Guardian.

    Израильтянин Яков Крис, родившийся в Одессе, снял видео, на котором двое стюардов пытались вырвать у него из рук флаг Украины. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон.

    Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий призвал УЕФА разобраться в ситуации: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».

    Представитель УЕФА сообщил, что организация не запрещала демонстрировать украинский флаг на стадионах: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции.

    Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть, если посмотреть полное видео».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24817

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Как же они всех достали эти крисчуки-провокаторы со соими флагами.

      0
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      Рейтинг: +2421

      Красногвардейчик 43 минуты назад

      А почему по руке? таких сразу убивать надо

      0
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