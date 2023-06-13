В Турции рассказали, сколько страна заработала на проведении финала Лиги чемпионов

Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о доходах Турции от организации финала Лиги чемпионов.

«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», – заявил Бююкэкши.