В Турции рассказали, сколько страна заработала на проведении финала Лиги чемпионов

Это примерная сумма которую потеряли на переносе прошлогоднего финала из Питера. А сколько потеряли в других сферах.... Великий геополитик - обосравшийся по уши дурень. Других слов нет.
Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о доходах Турции от организации финала Лиги чемпионов.
«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», – заявил Бююкэкши.
- «Ман Сити» победил в финале «Интер» со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Родри.
- Англичане сделали требл.