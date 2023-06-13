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    • В Турции рассказали, сколько страна заработала на проведении финала Лиги чемпионов

    В Турции рассказали, сколько страна заработала на проведении финала Лиги чемпионов

    Глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о доходах Турции от организации финала Лиги чемпионов.

    «На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», – заявил Бююкэкши.

    • «Ман Сити» победил в финале «Интер» со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Родри.
    • Англичане сделали требл.

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    Источник: T24

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      Ччаппай 1 час назад

      Это примерная сумма которую потеряли на переносе прошлогоднего финала из Питера. А сколько потеряли в других сферах.... Великий геополитик - обосравшийся по уши дурень. Других слов нет.

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