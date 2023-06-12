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    • В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

    В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

    Футбольный болельщик из России скончался в Турции в результате нападения после финала Лиги чемпионов.

    «Российского туриста зарезали в центре Стамбула. У парня пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться – тогда преступник ударил его ножом в сердце. Генконсульство России в контакте с турецкой полицией – нападавшего ищут.

    По данным турецкого канала Habertürk, погибший россиянин – 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Он дрался сразу с четырьмя вымогателями. Двое задержаны, ещe двоих ищут.

    По нашей информации, погибший в Стамбуле Нечипорчук приехал в город только в пятницу – по работе и на финал Лиги чемпионов.

    Как нам рассказали близкие Вячеслава, он был юристом. По делам повезло – на выходные надо было съездить в Турцию. Заодно он договорился с друзьями сходить на главный матч года.

    После игры отправились отдыхать. Вячеслав возвращался в отель, когда на него напали – ранним утром воскресенья. В этот же день он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочке», – сообщает Mash.

    По информации телеграм-канала «Первый спорт», Нечипорчук был болельщиком ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +247

      JIEGEHDA 12 минут назад

      Щас пойдут разговоры мол Турки сделали . А на деле ведь там были Англы и Макаронники. Да и бред про телефон . Явно поняли что Русский . Ну заодно и межнац конфлик замутили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Болотоход 1 час назад

      Цука козлы отмороженные!
      Сажать на пожизненное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      k611 1 час назад

      Что за нелюди. Из за какого-то телефона...

      3
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