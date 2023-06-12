В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

Футбольный болельщик из России скончался в Турции в результате нападения после финала Лиги чемпионов.

«Российского туриста зарезали в центре Стамбула. У парня пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться – тогда преступник ударил его ножом в сердце. Генконсульство России в контакте с турецкой полицией – нападавшего ищут.

По данным турецкого канала Habertürk, погибший россиянин – 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Он дрался сразу с четырьмя вымогателями. Двое задержаны, ещe двоих ищут.

По нашей информации, погибший в Стамбуле Нечипорчук приехал в город только в пятницу – по работе и на финал Лиги чемпионов.

Как нам рассказали близкие Вячеслава, он был юристом. По делам повезло – на выходные надо было съездить в Турцию. Заодно он договорился с друзьями сходить на главный матч года.

После игры отправились отдыхать. Вячеслав возвращался в отель, когда на него напали – ранним утром воскресенья. В этот же день он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочке», – сообщает Mash.

По информации телеграм-канала «Первый спорт», Нечипорчук был болельщиком ЦСКА.