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  • В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

В центре Стамбула зарезали фаната ЦСКА, который приехал на финал Лиги чемпионов (Mash)

12 июня 2023, 17:46
5

Футбольный болельщик из России скончался в Турции в результате нападения после финала Лиги чемпионов.

«Российского туриста зарезали в центре Стамбула. У парня пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться – тогда преступник ударил его ножом в сердце. Генконсульство России в контакте с турецкой полицией – нападавшего ищут.

По данным турецкого канала Habertürk, погибший россиянин – 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Он дрался сразу с четырьмя вымогателями. Двое задержаны, ещe двоих ищут.

По нашей информации, погибший в Стамбуле Нечипорчук приехал в город только в пятницу – по работе и на финал Лиги чемпионов.

Как нам рассказали близкие Вячеслава, он был юристом. По делам повезло – на выходные надо было съездить в Турцию. Заодно он договорился с друзьями сходить на главный матч года.

После игры отправились отдыхать. Вячеслав возвращался в отель, когда на него напали – ранним утром воскресенья. В этот же день он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочке», – сообщает Mash.

По информации телеграм-канала «Первый спорт», Нечипорчук был болельщиком ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Mash
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити ЦСКА
Комментарии (5)
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k611
1686583064
Что за нелюди. Из за какого-то телефона...
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JIEGEHDA
1686588303
Щас пойдут разговоры мол Турки сделали . А на деле ведь там были Англы и Макаронники. Да и бред про телефон . Явно поняли что Русский . Ну заодно и межнац конфлик замутили
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