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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Матч ТВ» запускает проект о травмированных игроках «ФутБОЛЬНО». Герои первого выпуска – Жиго и Юрченко

    Телеканал «Матч ТВ» запускает специальную серию передач под названием «ФутБОЛЬНО», посвященную травмированным футболистам. Героями первого выпуска, который выйдет в пятницу, 26 октября, в 11:00 по московскому времени, станут защитник «Спартака» Самуэль Жиго и голкипер «Енисея» Давид Юрченко.

    Жиго получил разрыв крестообразной связки в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом». Юрченко – повреждение колена в игре седьмого тура с «Рубином».

    «Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Зачастую футболисты, которые проходят восстановление после травмы, надолго выпадают из поля зрения болельщиков. Документальный цикл «ФутБОЛЬНО» расскажет зрителям самым подробным образом не только о том, как футболисты получают травмы, лечатся и проходят реабилитацию, но и покажет процесс их восстановления в режиме регулярного мониторинга.

    В каждом выпуске будет прослеживаться история двух главных героев. У одного из них будет тяжелая травма, у его коллеги – менее серьезная. Зрители узнают, насколько сложными бывают футбольные травмы, как футболистам приходится заново учиться ходить, какой вклад в процесс восстановления вносят специалисты различных направлений спортивной медицины, насколько необходима поддержка близких в процессе реабилитации и как происходит возвращение игрока в команду после многомесячного отсутствия», – говорится в анонсе проекта.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.10.2018 15:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 октября 2018, 21:40

      нахрена вот простому человеку это надо?это так то больше тема медицинская,нарядите Малышеву в ростовую куклу мениска и вперед на Первый....

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      Рейтинг: +81

      Tararambol 18 октября 2018, 18:36

      Лучше прямые эфиры матчей добавьте. Эта шляпа мало кому интересна.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 18 октября 2018, 18:06

      11-00 это прям вот прайм тайм, волейбол свой ставьте на это время или керлинг

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 октября 2018, 17:58

      Ведущий Дзагоев? )))

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      Рейтинг: +61

      Хугунрег > WhiteEgon 18 октября 2018, 22:57

      Там будет пара ведущих: Дзагоев и Жано

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Хугунрег 19 октября 2018, 09:28

      Я уже забыл о существовании Жано ))))

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 18 октября 2018, 17:19

      Очередная тупая программка, чтобы как хоть забить эфир

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 18 октября 2018, 17:12

      lol

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 октября 2018, 16:59

      ФутБОЛЬНО - это когда матч за чемпионство или матч чемпиона с лидером показывают по Матч-Премьер!!!!! ФутБОЛЬНО, ФутБОЛЬНО, не унять эту злую боооль...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 16:22

      Счастье, что они ещё ФутСРАЛЬНЮ не устроили в прямом эфире, а то пришлось бы монитор в окно выкидывать.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 октября 2018, 15:42

      А ведущий Малахов или эта, как ее... У которой все норма
      Нужен еще проект, создай свой клуб, футболисты будут жить в одном месте выстраивать отношения друг с другом, любовь и все такое... Название будет "База 2!"

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