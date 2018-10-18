«Матч ТВ» запускает проект о травмированных игроках «ФутБОЛЬНО». Герои первого выпуска – Жиго и Юрченко

Телеканал «Матч ТВ» запускает специальную серию передач под названием «ФутБОЛЬНО», посвященную травмированным футболистам. Героями первого выпуска, который выйдет в пятницу, 26 октября, в 11:00 по московскому времени, станут защитник «Спартака» Самуэль Жиго и голкипер «Енисея» Давид Юрченко.

Жиго получил разрыв крестообразной связки в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом». Юрченко – повреждение колена в игре седьмого тура с «Рубином».

«Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Зачастую футболисты, которые проходят восстановление после травмы, надолго выпадают из поля зрения болельщиков. Документальный цикл «ФутБОЛЬНО» расскажет зрителям самым подробным образом не только о том, как футболисты получают травмы, лечатся и проходят реабилитацию, но и покажет процесс их восстановления в режиме регулярного мониторинга.

В каждом выпуске будет прослеживаться история двух главных героев. У одного из них будет тяжелая травма, у его коллеги – менее серьезная. Зрители узнают, насколько сложными бывают футбольные травмы, как футболистам приходится заново учиться ходить, какой вклад в процесс восстановления вносят специалисты различных направлений спортивной медицины, насколько необходима поддержка близких в процессе реабилитации и как происходит возвращение игрока в команду после многомесячного отсутствия», – говорится в анонсе проекта.