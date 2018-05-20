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    «Спартак» рассматривает кандидатуру Юрченко

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко может стать игроком «Спартака».

    Красно-белые, лишившиеся на долгое время из-за травмы Александра Селихова, ищут футболиста для укрепления вратарской позиции. 32-летний голкипер входит в список кандидатов московского клуба.

    У Юрченко 31 мая истекает контракт с «Тосно» и он станет свободным агентом.

    «Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю», – сказал агент игрока Алексей Скородед.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Спартака» входит бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, покинувший казанцев по завершении нынешнего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 16:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:46

      Вратарь Спартаку нужен обязательно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 мая 2018, 21:46

      Зачем??? он только против Спартака так рвал попу( уж простите за выражение)
      Если и брать, то Рыжикова

      2
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 20 мая 2018, 21:41

      Да Спартаку можно и Рыжикова и Юрченко вдвоём брать, штангализу нельзя ворота оставлять!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:32

      Что Юрченко, что Рыжиков легко вытеснят Реброва из рамки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 20:29

      По мне Рыжиков всё таки посильней будут.Он годами свой класс доказывал, а Юрченко по большому счёту только в этом сезоне выстрелил.Не факт, что в следующем сезоне повторит то, что в прошлом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:40

      если уж выбирать то из кандидатур Рыжикова, Беленова или на худой конец Довбни. не думаю что Юрченко чем то лучше Реброва, некоторые матчи конечно очень даже качественно отыграл но все же.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:16

      Рыжиков по классу, однозначно, выше. Видимо Рубин многовато хочет.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 19:09

      Это не Рубин,а Рыжиков не хочет сидеть на лавке,пока Джанаев тащит пенальти...
      Рыжиков-не Медведев на лавке у Локо, ему хочется играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 20 мая 2018, 17:51

      а потом реброва выгнать

      2
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 20 мая 2018, 17:35

      пусть о Довбне ещё подумают

      2
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 20 мая 2018, 17:17

      я тож за Рыжикова!

      3
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