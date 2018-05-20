«Спартак» рассматривает кандидатуру Юрченко

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко может стать игроком «Спартака».

Красно-белые, лишившиеся на долгое время из-за травмы Александра Селихова, ищут футболиста для укрепления вратарской позиции. 32-летний голкипер входит в список кандидатов московского клуба.

У Юрченко 31 мая истекает контракт с «Тосно» и он станет свободным агентом.

«Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю», – сказал агент игрока Алексей Скородед.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Спартака» входит бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, покинувший казанцев по завершении нынешнего сезона.