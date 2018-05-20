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«Спартак» рассматривает кандидатуру Юрченко

20 мая 2018, 16:35
15

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко может стать игроком «Спартака».

Красно-белые, лишившиеся на долгое время из-за травмы Александра Селихова, ищут футболиста для укрепления вратарской позиции. 32-летний голкипер входит в список кандидатов московского клуба.

У Юрченко 31 мая истекает контракт с «Тосно» и он станет свободным агентом.

«Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю», – сказал агент игрока Алексей Скородед.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Спартака» входит бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, покинувший казанцев по завершении нынешнего сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Юрченко Давид
Комментарии (15)
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alexis02lion
1526823637
По сути не самый плохой вариант. Тосно не из-за него вылетел, сами спартачи с Тосно явно не в плюс по сезону сыграли. С учётом его опыта почти равноценен с Рыжиковым, плюс менее нервный, чем Сергей.
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hevbn 28
1526823767
Если Юрченко согласится прийти в качестве второго вратаря, это будет хороший вариант для Спартака. Да и для самого Давида уже под завершения своей карьеры оказаться в команде которая решает принципиально другие задачи , чем все клубы где он играл раньше тоже не плохо.
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Гуус
1526825171
уж лучше Спартаку взять Сергея Рыжикова вариант намного лучше.. Серега может и первым номером быть, а юрченко это тот же самый ребров.. А спартаку нужен новый вратарь а не новый ребров.. Фанаты спартака я же прав? только не минусуйте если не согласны, это просто мнение и не кого я ОСКОРБИТЬ не хотел!!!
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FlaMe2026
1526825821
я тож за Рыжикова!
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DOCTOR PENALTY
1526829402
Рыжиков по классу, однозначно, выше. Видимо Рубин многовато хочет.
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OfaZavr
1526830843
если уж выбирать то из кандидатур Рыжикова, Беленова или на худой конец Довбни. не думаю что Юрченко чем то лучше Реброва, некоторые матчи конечно очень даже качественно отыграл но все же.
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Мары
1526837345
По мне Рыжиков всё таки посильней будут.Он годами свой класс доказывал, а Юрченко по большому счёту только в этом сезоне выстрелил.Не факт, что в следующем сезоне повторит то, что в прошлом.
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Сергей Александрович
1526841718
Да Спартаку можно и Рыжикова и Юрченко вдвоём брать, штангализу нельзя ворота оставлять!!!!
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Кинстифа
1526841997
Зачем??? он только против Спартака так рвал попу( уж простите за выражение) Если и брать, то Рыжикова
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zigbert
1526845590
Вратарь Спартаку нужен обязательно.
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