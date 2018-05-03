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  • Юрченко: «За весь сезон игроки «Тосно» только два раза получили премиальные»

Юрченко: «За весь сезон игроки «Тосно» только два раза получили премиальные»

3 мая 2018, 21:37
5

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе из Ленинградской области.

– Правда, что семь игроков «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?

– Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…

– Что говорит руководство клуба?

– Говорят, что завтра решится. Но это «завтра» тянется еще со сборов.

– Какая задолженность перед игроками?

– За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.

– И просвета не видно?

– Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.

– Не собираетесь бойкотировать тренировки?

– А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в «Тосно», потому что любим футбол. Живем этим.

– В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?

– У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее.

В апреле сообщалось, что в «Тосно» кончились деньги.

«Тосно» – бесполезный клуб. Ему пора в ФНЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Юрченко Давид
Комментарии (5)
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Garrincha58
1525384523
а за что вам премиальные? если все время проигрываете
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арейская
1525387645
В голове не укладывается, находясь на дне турнирной таблицы требовать премиальные? Да побойтесь вы Бога, дорогие наши игрочишки, премия уже сама за себя должна говорить о каких-то достижениях, или у вас всё наоборот, вышел на поле на 5 минут, плати премиальные?
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спанчес
1525409960
не поверите, у себя на работе я вообще не получил премиальных за год
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zigbert
1525412018
За кубок получите все сполна.
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OfaZavr
1525424195
хорошо хоть зарплату вовремя платят, у других клубов ситуации в много раз хуже.
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