Юрченко: «За весь сезон игроки «Тосно» только два раза получили премиальные»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе из Ленинградской области.
– Правда, что семь игроков «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?
– Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…
– Что говорит руководство клуба?
– Говорят, что завтра решится. Но это «завтра» тянется еще со сборов.
– Какая задолженность перед игроками?
– За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.
– И просвета не видно?
– Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.
– Не собираетесь бойкотировать тренировки?
– А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в «Тосно», потому что любим футбол. Живем этим.
– В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?
– У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее.
В апреле сообщалось, что в «Тосно» кончились деньги.
«Тосно» – бесполезный клуб. Ему пора в ФНЛ