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    Юрченко: «За весь сезон игроки «Тосно» только два раза получили премиальные»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе из Ленинградской области.

    – Правда, что семь игроков «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?

    – Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…

    – Что говорит руководство клуба?

    – Говорят, что завтра решится. Но это «завтра» тянется еще со сборов.

    – Какая задолженность перед игроками?

    – За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.

    – И просвета не видно?

    – Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.

    – Не собираетесь бойкотировать тренировки?

    – А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в «Тосно», потому что любим футбол. Живем этим.

    – В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?

    – У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее.

    В апреле сообщалось, что в «Тосно» кончились деньги.

    «Тосно» – бесполезный клуб. Ему пора в ФНЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 21:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 11:56

      хорошо хоть зарплату вовремя платят, у других клубов ситуации в много раз хуже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:33

      За кубок получите все сполна.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 4 мая 2018, 07:59

      не поверите, у себя на работе я вообще не получил премиальных за год

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 мая 2018, 01:47

      В голове не укладывается, находясь на дне турнирной таблицы требовать премиальные? Да побойтесь вы Бога, дорогие наши игрочишки, премия уже сама за себя должна говорить о каких-то достижениях, или у вас всё наоборот, вышел на поле на 5 минут, плати премиальные?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 00:55

      а за что вам премиальные? если все время проигрываете

      0
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