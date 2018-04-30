«Тосно» – бесполезный клуб. Ему пора в ФНЛ

Отсутствие денег и результаты приближают к вылету.

«Тосно» осталось провести в Премьер-лиге еще два матча. Сейчас команда имеет только 24 очка и остается на 15-м месте в таблице. Поражение от «Ростова» только укрепило мнение о том, что «Тосно» проведет следующий сезон в ФНЛ. На это накопилось слишком много причин.

Нет финансирования

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на днях заявил, что клуб ищет нового владельца. Еще зимой стало понятно, что Fort Group последний год вкладывается в старт-ап, который зашел в тупик. «У нас с вами сейчас две главные задачи. Для вас – удержаться в Премьер-лиге, для нас – сформировать пул учредителей, инвесторов либо рекламодателей, которые заменят нынешнего собственника и обеспечат клубу финансовый фундамент. Чья задача сложнее? Наверное, ваша», – заявил на тренировке футболистов Дрозденко.

При этом, как пишут в местных СМИ, смена владельца пройдет без непосредственного участия клуба. Руководству остается лишь ждать решения по финансированию на следующий год. Заодно приходится гадать, где будет играть команда дальше. Скорее всего, клуб не вернется в Ленинградскую область, поскольку в Петербурге есть необходимая инфраструктура для подготовки команды. Но вопросы в другом.

Дело в том, что «Тосно» за каждый проведенный матч на «Петровском» платит четыре миллиона рублей. Учитывая, что бюджет команды не шибко переваливает за 500 миллионов рублей, деньги более чем существенные. От того и продажа футболистов уровня Маркова и Заболотного.

Губернатор Леонбласти не сдается и ищет подходящие бюджетные варианты для строительства собственного стадиона «Тосно» в черте Северной столицы. «Мы продолжаем переговоры о передаче стадиона в собственность области. Это может быть обмен на какие-либо объекты собственности или землю. Один из вариантов — передача участка владельцам стадиона земельного участка во Всеволожском районе рядом с Кольцевой автодорогой под рекреационные цели», – сообщил Дрозденко. Но все упирается в деньги, которых, судя по всему, у тосненцев не осталось совсем.

Нет посещаемости

Самое лучшее доказательство этого пункта – убедиться в этом самому. Корреспондент «Бомбардира» лично посетил недавний домашний матч «Тосно» с «Амкаром». На стадионе и за его пределами царила тишина, никакого праздника футбола не наблюдалось. Бабушки до сих пор ходят у «Петровского» и продают шарфы, а трибуны заполнили всего несколько тысяч.

Ни для кого ни секрет, что большая часть тех, кто ходит на игры «Тосно», болеет за «Зенит» и поддерживает команду из Ленинградской области исключительно из солидарности. Самое забавное, когда при выходе команд из подтрибунного помещения, на стадионе виднелись и черно-белые, и сине-бело-голубые шарфы.

Если поддержка обычных болельщиков «Зенита» помогает «Тосно» заполнить стадион хотя бы четверть или даже на треть, то вот в фанатском движении тосненцев творится из-за этого неразбериха. На домашние матчи «Тосно» ходят и ультрас «Зенита». Как известно, у сине-бело-голубых не самые лучшие отношения с «Амкаром». В одном из эпизодов сектор хозяев зарядил: «*****, Амкар, *****». Пермяки оказались в недоумении, поскольку с «Тосно» у них отношения нейтральные. По информации «Бомбардира», в фанатском движении тосненцев происходит раскол: фанаты «Зенита» диктуют свои условия рядовым ультрас (включая «заряды»), с чем категорически не согласны лидеры черно-белых. Чем закончится эпопея, пока непонятно. Есть вероятность, что на следующих матчах фан-сектор команды опустеет как минимум на 50%.

Возвращаясь к посещаемости, «Петровский» на матчах «Тосно» был близок к аншлагу только на играх лидеров и стартовых встречах.

Нет ни традиций, ни стратегии развития

Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что в Петербурге с «Зенитом» тягаться за зрителя бесполезно. Может быть, это так. Однако самобытные клубы будут иметь всегда свою, хоть и небольшую аудиторию. Например, «Динамо». Команда играла то на малой арене «Петровского», то у Nova Arena, то вообще в Великом Новгороде. Но клуб существует, а в последнее время своими результатами заставляет с собой считаться. Это команда с традициями и появилась она раньше, чем тот же «Зенит». А осенью в присутствии нескольких сотен своих болельщиков вынесла сине-бело-голубых из Кубка России.

«Тосно» же изначально задумывался как проект местного бизнеса для лоббирования своих интересов в политике. Мол, мы вам даем команду в области, а вы – привилегии. Но сразу что-то пошло не так: команда толком не поиграла в Тосно, переехала в Тихвин, а затем – в Питер. Как итог, она играет для кого угодно, но только не для своих болельщиков, для жителей Тосно и ближайших городков.

В современном футболе есть только один шанс встать на ноги команде без традиций – это четкая стратегия развития. До 2017-го года казалось, что такая концепция в руководстве есть: команда быстро заявила о себе, планомерно двигалась к РФПЛ, но оступилась и не переоценила собственные силы. Сейчас главная цель «Тосно» – закончить сезон.

При этом, несмотря на весь бардак, который творится с командой, тосненцы действительно могут остаться в Премьер-лиге. Два из трех оставшихся матчей команда Парфенова играет с прямыми конкурентами. Еще не забываем про того, что через пару недель «Тосно» имеет все шансы взять Кубок страны. А вот захочет ли клуб бороться в оставшихся играх – узнаем совсем скоро.