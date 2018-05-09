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    Юрченко: «Сказал, что с Григоряном мы просто утонем. Меня убрали из команды»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал, как взаимодействовал с главным тренером Александром Григоряном в «Анжи».

    – Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды.

    – Что за конфликт?

    – Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем. Дальнейшие игры показали, что команда не развивалась.

    – А чуть подробнее.

    – В команде появился ряд новых игроков. Мы тренировались на базе в Каспийске. У одного парня было тату с номером 13. Григорян ему сказал, что номера 13 у нас не будет. Игрок поинтересовался, какой номер можно взять. Григорян ответил: «Бери первый, потому что Давида скоро в команде не будет». Тут я закипел и жестко ему ответил. Пацаны еле сдержали. Пришлось уйти. Это был один из тех моментов, когда человек в лицо говорил одно, а за глаза – совсем другое. С такими людьми я стараюсь общаться так, как они заслуживают.

    В составе «Анжи» Юрченко выступал с 2016 по 2017 год.

    Источник: Sports.ru

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    09.05.2018 01:35
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 мая 2018, 22:33

      этот горе тренер выбрал пиар,причём чёрный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:00

      Тренер ,который с желанием идет на конфликт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2018, 08:37

      армянская кровь не помешала полезть в драку с григоряном..
      красавец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 мая 2018, 08:06

      Это не тренер, а недоразумение. Его работа это показывает

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 мая 2018, 06:11

      пришел Юрченко в Анжи, а там армяне сидят, в нарды играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 мая 2018, 03:51

      А сейчас "Анжи" в охрененном развитии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 9 мая 2018, 01:41

      Говорил, говорю и буду говорить. Армян , он и в Африке армян!

      5
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