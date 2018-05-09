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  • Юрченко: «Сказал, что с Григоряном мы просто утонем. Меня убрали из команды»

Юрченко: «Сказал, что с Григоряном мы просто утонем. Меня убрали из команды»

9 мая 2018, 01:35
8

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал, как взаимодействовал с главным тренером Александром Григоряном в «Анжи».

– Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды.

– Что за конфликт?

– Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем. Дальнейшие игры показали, что команда не развивалась.

– А чуть подробнее.

– В команде появился ряд новых игроков. Мы тренировались на базе в Каспийске. У одного парня было тату с номером 13. Григорян ему сказал, что номера 13 у нас не будет. Игрок поинтересовался, какой номер можно взять. Григорян ответил: «Бери первый, потому что Давида скоро в команде не будет». Тут я закипел и жестко ему ответил. Пацаны еле сдержали. Пришлось уйти. Это был один из тех моментов, когда человек в лицо говорил одно, а за глаза – совсем другое. С такими людьми я стараюсь общаться так, как они заслуживают.

В составе «Анжи» Юрченко выступал с 2016 по 2017 год.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Тосно Юрченко Давид Григорян Александр
Комментарии (8)
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РМЗ
1525819271
Говорил, говорю и буду говорить. Армян , он и в Африке армян!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1525827068
А сейчас "Анжи" в охрененном развитии
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boevakulov
1525834390
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
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Karpathian
1525835472
пришел Юрченко в Анжи, а там армяне сидят, в нарды играют
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Федя Кабак
1525842361
Это не тренер, а недоразумение. Его работа это показывает
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shinnik
1525844270
армянская кровь не помешала полезть в драку с григоряном.. красавец.
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zigbert
1525845602
Тренер ,который с желанием идет на конфликт.
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САДЫЧОК
1525894400
этот горе тренер выбрал пиар,причём чёрный!
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