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    Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко заявил, что из-за долгов руководства клуба перед футболистами команда не будет тренироваться.

    Ранее сообщалось, что игроки не получали зарплату с октября 2017 года. На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

    Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

    Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2018 20:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 февраля 2018, 20:21

      14 место-получают премиальные
      долги по зарплате -мы сразу не играем
      обе стороны можно понять))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 12:10

      Гнев Юрченко понятен. Настроение от невыплат не поднимется.А вот тренироваться нужно иначе можно потерять форму.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 февраля 2018, 09:22

      Юрченко и так матчи за деньги сливает. Посмотрите на его дурголы. Зачем ему еще платить?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 февраля 2018, 21:15

      А вот тренироваться нужно ! Это не выход !

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 февраля 2018, 20:34

      Вопрос, когда заявлялись в РФПЛ кто осуществлял обязательства по финансированию клуба ?

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > silver29 3 февраля 2018, 22:11

      Обязательства осуществляла не очень богатая компания Форт Груп, владелец клуба. Вообще -то команде Тосно по финансам нельзя было выходить в РФПЛ и заявлять бюджет 11 млн евро, таких денег Форт Груп было заведомо не потянуть. Но команду Тосно от компании курирует фанат футбола из этого города. И он, похоже, обманул совет директоров компании, насчет доходов и расходов Тосно. Продажи Заболотного и Маркова не спасли, так что команде Тосно придется туго. Участь всех клубов-однодневок.

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