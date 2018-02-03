Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко заявил, что из-за долгов руководства клуба перед футболистами команда не будет тренироваться.

Ранее сообщалось, что игроки не получали зарплату с октября 2017 года. На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.