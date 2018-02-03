Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»

14 место-получают премиальные
долги по зарплате -мы сразу не играем
обе стороны можно понять))
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко заявил, что из-за долгов руководства клуба перед футболистами команда не будет тренироваться.
Ранее сообщалось, что игроки не получали зарплату с октября 2017 года. На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.
«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.
Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.
Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.