Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»

Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»

3 февраля 2018, 20:12
6

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко заявил, что из-за долгов руководства клуба перед футболистами команда не будет тренироваться.

Ранее сообщалось, что игроки не получали зарплату с октября 2017 года. На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тосно Юрченко Давид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1517681745
А вот тренироваться нужно ! Это не выход !
Ответить
paracetamol
1517725359
Юрченко и так матчи за деньги сливает. Посмотрите на его дурголы. Зачем ему еще платить?
Ответить
zigbert
1517735414
Гнев Юрченко понятен. Настроение от невыплат не поднимется.А вот тренироваться нужно иначе можно потерять форму.
Ответить
kupryaev
1517764899
14 место-получают премиальные долги по зарплате -мы сразу не играем обе стороны можно понять))
Ответить
Главные новости
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
6
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
3
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
14
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
7
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
15
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
26
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+