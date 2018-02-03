Игроки «Тосно» не получают зарплату с октября 2017 года

«Тосно» испытывает серьезные финансовые трудности. Как сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, у клуба имеются долги перед игроками.

«У футбольного клуба «Тосно» существует задолженность перед всей командой. Зарплата не выплачивается с октября месяца. Я надеюсь, что ситуация разрешится в скором времени. Потому что когда команда выступает единым фронтом, руководство должно реагировать.

Если долги не будут погашены, клуб может просто потерять игроков. Не думаю, что клуб «Тосно» в этом заинтересован. С руководством пока я не связывался. Планирую сделать это в понедельник, чтобы подробнее поговорить о ситуации», — сказал Зотов.