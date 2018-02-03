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    Игроки «Тосно» не получают зарплату с октября 2017 года

    «Тосно» испытывает серьезные финансовые трудности. Как сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, у клуба имеются долги перед игроками.

    «У футбольного клуба «Тосно» существует задолженность перед всей командой. Зарплата не выплачивается с октября месяца. Я надеюсь, что ситуация разрешится в скором времени. Потому что когда команда выступает единым фронтом, руководство должно реагировать.

    Если долги не будут погашены, клуб может просто потерять игроков. Не думаю, что клуб «Тосно» в этом заинтересован. С руководством пока я не связывался. Планирую сделать это в понедельник, чтобы подробнее поговорить о ситуации», — сказал Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 00:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 февраля 2018, 11:08

      Непонятно другое: перед началом сезона каждый клуб представляет финансовые гарантии ,каким образом у клуба появились эти "финансовые трудности" всего через 3 месяца после старта чемпионата,тем более,что в каждом клубе утверждается бюджет,в котором закладываются все расходы,в том числе и на выплату зарплат?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 3 февраля 2018, 06:53

      Вот чё скулить?? Такие бабки рубят что на месячную зарплату можно жить года два!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 01:11

      Зато подписуют Быстрова. И куда же они дели деньги с продажи Заболотного и Маркова. Директор у них явно так себе, ибо продал 2 напов вообще не думая об их заменах и вдобавок Маркова всего за 2 ляма. Почему в Русских клубах такие убогие управленцы, что все близки к банкротству

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 февраля 2018, 01:08

      Бывает. И последнее время всё чаще.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 февраля 2018, 00:34

      да трудно им

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      Рейтинг: +2390

      baden69 3 февраля 2018, 00:30

      У основы есть хоть контракт, по которому они рано или поздно деньги получат, а молодежка Тосно играет без контрактов и бесплатно.

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