Юрченко – об Аленичеве: «В «Енисее» все в одной лодке, гребем все вместе»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ прокомментировал слова главного тренера Дмитрия Аленичева. Специалист заявил, что в перерыве ему пришлось на повышенных тонах поговорить со своими подопечными.

«Разговор на повышенных тонах? Ну, это надо знать Дмитрия Анатольевича. Кричим ли мы сами? Ну вы мой голос слышите? Приходится иногда и прикрикнуть. Здесь одни мужики, это коллектив, так что все нормально.

Я конкретно не скажу, как кто относится к ситуации вокруг главного тренера, что именно и как, потому что это будет неправильно по отношению к команде. А так – мы в одной упряжке, в одной лодке, гребем все вместе. Нам либо плыть всем вместе, либо тонуть. Лучше плыть, конечно. Поэтому плывем», – сказал Юрченко.