Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрченко – об Аленичеве: «В «Енисее» все в одной лодке, гребем все вместе»

    Вратарь «Енисея» Давид Юрченко после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ прокомментировал слова главного тренера Дмитрия Аленичева. Специалист заявил, что в перерыве ему пришлось на повышенных тонах поговорить со своими подопечными.

    «Разговор на повышенных тонах? Ну, это надо знать Дмитрия Анатольевича. Кричим ли мы сами? Ну вы мой голос слышите? Приходится иногда и прикрикнуть. Здесь одни мужики, это коллектив, так что все нормально.

    Я конкретно не скажу, как кто относится к ситуации вокруг главного тренера, что именно и как, потому что это будет неправильно по отношению к команде. А так – мы в одной упряжке, в одной лодке, гребем все вместе. Нам либо плыть всем вместе, либо тонуть. Лучше плыть, конечно. Поэтому плывем», – сказал Юрченко.

    Источник: Чемпионат.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2018 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 25 ноября 2018, 15:26

      Дай бог вам догрести до следующего сезона рпл, да не потануть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 25 ноября 2018, 15:11

      Гребите ребята не останавливайтесь,молодцы ,мы с вами,главное выйти из опасной зоны вылета!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 25 ноября 2018, 14:28

      Так и должно быть в команде

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 25 ноября 2018, 09:58

      Енисей - бурная река, надо гребсти слаженно.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 