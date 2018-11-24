Аленичев – после победы над «Динамо»: «В перерыве пришлось говорить на повышенных тонах»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Очень хорошо начали игру, удалось забить быстрый гол. Хотели агрессивно начать матч, высоко прессинговать соперника. Но после гола отошли от этого плана, прижались к воротам. Отсюда у наших ворот были опасные моменты, как удар в штангу.

В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах, чтобы ребята не мандражировали во втором тайме, играли в футбол, в который умеют. Красивый гол, который мы забили со штрафного, — заслуга той самоотдачи, что была у ребят. У „Динамо“ много проблем — травмированные, дисквалифицированные, — но мы победили заслуженно.



Изменит ли победа отношения с руководством? Вернeмся в Красноярск — поговорим. Хочу послушать их мнение. Пройдено полпути, какие-то выводы уже нужно сделать. На следующей неделе поговорим», — сказал тренер.

Команда из Красноярска одержала первую победу в РПЛ с августа.