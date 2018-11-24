Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аленичев – после победы над «Динамо»: «В перерыве пришлось говорить на повышенных тонах»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    «Очень хорошо начали игру, удалось забить быстрый гол. Хотели агрессивно начать матч, высоко прессинговать соперника. Но после гола отошли от этого плана, прижались к воротам. Отсюда у наших ворот были опасные моменты, как удар в штангу.

    В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах, чтобы ребята не мандражировали во втором тайме, играли в футбол, в который умеют. Красивый гол, который мы забили со штрафного, — заслуга той самоотдачи, что была у ребят. У „Динамо“ много проблем — травмированные, дисквалифицированные, — но мы победили заслуженно.

    Изменит ли победа отношения с руководством? Вернeмся в Красноярск — поговорим. Хочу послушать их мнение. Пройдено полпути, какие-то выводы уже нужно сделать. На следующей неделе поговорим», — сказал тренер.

    Команда из Красноярска одержала первую победу в РПЛ с августа.

    Источник: Чемпионат

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 ноября 2018, 05:44

      Иногда крепкое словцо полезнее чем всякие тактические выкладки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 ноября 2018, 22:01

      Некоторые только повышенные тона и понимают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 24 ноября 2018, 18:24

      С чистой совестью на волю ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 24 ноября 2018, 18:04

      Дмитрий Анатольич потренировался на гаишниках на повышенных тонах, перенёс это в раздевалку и дело пошло. С победой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 24 ноября 2018, 17:32

      а пиво пили

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 24 ноября 2018, 17:31

      Ну так пробуй и с руководством на повышенных тонах, потом поделишься.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 ноября 2018, 17:04

      Вовремя поправился..
      Тьфу,ты.. поправил ускользающую нить игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      aassddff 24 ноября 2018, 16:59

      Смотрю где сейчас Енисей.. и мне становится жутко от мысли, что этот тренер руководил Спартаком пару лет назад..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 