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Вратарь «Тосно» Юрченко вызван в сборную Армении

17 мая 2018, 21:12
2

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко впервые вызван в сборную Армении, выступать за которую он ранее согласился. Футболист будет готовиться к ближайшим товарищеским матчам команды.

«В рамках сбора у армянской команды запланированы два товарищеских матча – со сборной Мальты (29 мая) и Молдавии (4 июня).

Осенью 2018 года сборная Армении примет участие в Дивизионе D Лиги наций. Соперниками армянской команды по групповому этапу станут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара», – сказано в заявлении «Тосно».

Клуб из Ленинградской области по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. ФНЛ Армения Тосно Юрченко Давид
Комментарии (2)
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himik2-62
1526583314
потом можно в доШирак записаться после сборной
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kaa-71
1526605341
Удачи парню
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