Вратарь «Тосно» Юрченко вызван в сборную Армении

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко впервые вызван в сборную Армении, выступать за которую он ранее согласился. Футболист будет готовиться к ближайшим товарищеским матчам команды.

«В рамках сбора у армянской команды запланированы два товарищеских матча – со сборной Мальты (29 мая) и Молдавии (4 июня).

Осенью 2018 года сборная Армении примет участие в Дивизионе D Лиги наций. Соперниками армянской команды по групповому этапу станут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара», – сказано в заявлении «Тосно».

Клуб из Ленинградской области по итогам сезона вылетел в ФНЛ.