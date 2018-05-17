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    Вратарь «Тосно» Юрченко вызван в сборную Армении

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко впервые вызван в сборную Армении, выступать за которую он ранее согласился. Футболист будет готовиться к ближайшим товарищеским матчам команды.

    «В рамках сбора у армянской команды запланированы два товарищеских матча – со сборной Мальты (29 мая) и Молдавии (4 июня).

    Осенью 2018 года сборная Армении примет участие в Дивизионе D Лиги наций. Соперниками армянской команды по групповому этапу станут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара», – сказано в заявлении «Тосно».

    Клуб из Ленинградской области по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

    Источник: ФК «Тосно»

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    17.05.2018 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 мая 2018, 04:02

      Удачи парню

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 мая 2018, 21:55

      потом можно в доШирак записаться после сборной

      1
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