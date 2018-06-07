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Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру

7 июня 2018, 18:37
12

Бывшие футболисты «Тосно» написали заявление в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты и премиальных. Об этом сообщил вратарь клуба Давид Юрченко.

«Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным.

Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России», – сказал Юрченко.

Ранее «Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Тосно Юрченко Давид
Комментарии (12)
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mutabor
1528386485
Чего, ПУТИН-то не смог помочь?
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Мары
1528387337
А чё в Спортлото то не написали ? Надо было попробовать. Два дебила это сила, а их вон сколько.
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Taps
1528387566
Боритесь, ребята ... Лосик всех забодает.
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subbotaspartak
1528389270
Сколько можно бомжей плодить? мать их етить.
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smersh45
1528390257
и тут ****..и
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red_blue_fury
1528393195
очень плохо, что спорт у нас в стране превратился в коммерческий проект((( показатель. оттуда и рейтинги, и уровень подготовки и репутация в мире соответствующая...печально(((
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xColaz
1528399537
Ищите свои бабки на Британских островах или в Израиле. Тут вон наши будущие пенсии сотнями миллиардов вывозят, а вы про мелочь какую-то))
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САДЫЧОК
1528399734
да .уж-прогнившая система
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zigbert
1528461716
Теперь пожалуй ничто не поможет.
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