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    Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру

    Бывшие футболисты «Тосно» написали заявление в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты и премиальных. Об этом сообщил вратарь клуба Давид Юрченко.

    «Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным.

    Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России», – сказал Юрченко.

    Ранее «Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    07.06.2018 18:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 15:41

      Теперь пожалуй ничто не поможет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 июня 2018, 22:28

      да .уж-прогнившая система

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2018, 22:25

      Ищите свои бабки на Британских островах или в Израиле. Тут вон наши будущие пенсии сотнями миллиардов вывозят, а вы про мелочь какую-то))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 7 июня 2018, 20:39

      очень плохо, что спорт у нас в стране превратился в коммерческий проект((( показатель. оттуда и рейтинги, и уровень подготовки и репутация в мире соответствующая...печально(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 июня 2018, 19:50

      и тут ****..и

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 7 июня 2018, 19:34

      Сколько можно бомжей плодить?
      мать их етить.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 7 июня 2018, 19:06

      Боритесь, ребята ...
      Лосик всех забодает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июня 2018, 19:02

      А чё в Спортлото то не написали ?
      Надо было попробовать.
      Два дебила это сила, а их вон сколько.

      5
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      Рейтинг: +38

      mutabor 7 июня 2018, 18:48

      Чего, ПУТИН-то не смог помочь?

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > mutabor 7 июня 2018, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ему уже надоело помогать, то каждый год Амкар деньги клянчит, потом Ростов 2 года подряд, потом Рубин, помог хотя бы на колени встать Анжи, дал бабла Крыльям и давно уже пора от мусора избавляться нету денег идите на х...й

      -33
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Shogun 7 июня 2018, 20:37

      Когда Рубин к Путину обращался, а Рубин никогда за этим не был замечен!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Гуус 7 июня 2018, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Твой Рубин бомж уже как 2 года и фаны "бумажку" писали руководству Татарстана и тут Вова про это узнал и направил в регион лишнее бабло, чтоб клуб держался, а теперь с 2018 года клуб официально перешел на бюджет региона и потолок его борьба за жизнь в лиге пока на него х...й не положат и не надоест кормить миллионеров, прямо как в Амкаре и главарю Пермского края респект на то что глаза открыл и хватить уже кормить то, от чего толку нет

      -38
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