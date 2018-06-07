Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру

Бывшие футболисты «Тосно» написали заявление в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты и премиальных. Об этом сообщил вратарь клуба Давид Юрченко.

«Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным.

Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России», – сказал Юрченко.

Ранее «Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.