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  • Юрченко: «После победы над «Спартаком» покричали, порадовались, переоделись и уехали»

Юрченко: «После победы над «Спартаком» покричали, порадовались, переоделись и уехали»

19 апреля 2018, 16:49
3

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

– «Тосно» в финале Кубка – звучит как фантастика. Уже пришло осознание, что вы сотворили?

– Знаете, сейчас уже не о Кубке думаем. Восстанавливаемся и готовимся к ключевому матчу премьер-лиги против «Амкара». Борьба за выживание предстоит нешуточная. Ну а Кубок… Радости в среду, конечно, было много. Но мы уже отрезвели. Сейчас надо идти дальше.

– Раньше такую радость, как после взятого от Дениса Глушакова пенальти, испытывали?

Когда играл за юношей, мы тоже выходили в финал Кубка России. И тоже через серию пенальти. Давно это было… Сейчас эмоции более взвешенные. Хотя накал был еще выше. Все-таки встречались с чемпионами России.

– Что творилось в раздевалке?

Покричали, порадовались, переоделись и уехали. Дмитрий Парфенов поблагодарил команду за игру, за то, что выстояли и добились нужного результата. Дмитрий Владимирович в эмоциональном плане сдержанный, от него лишних слов не услышишь.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Спартак Тосно Юрченко Давид
Комментарии (3)
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Юрэс
1524146665
Действительно, Тосно в финале. Ничего необычного. ХА ХА ХА!
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Федя Кабак
1524147929
Молодцы. А спартачку показади место. И раньше времени о победе кричать не нужно
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