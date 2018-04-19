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    Юрченко: «После победы над «Спартаком» покричали, порадовались, переоделись и уехали»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

    – «Тосно» в финале Кубка – звучит как фантастика. Уже пришло осознание, что вы сотворили?

    – Знаете, сейчас уже не о Кубке думаем. Восстанавливаемся и готовимся к ключевому матчу премьер-лиги против «Амкара». Борьба за выживание предстоит нешуточная. Ну а Кубок… Радости в среду, конечно, было много. Но мы уже отрезвели. Сейчас надо идти дальше.

    – Раньше такую радость, как после взятого от Дениса Глушакова пенальти, испытывали?

    Когда играл за юношей, мы тоже выходили в финал Кубка России. И тоже через серию пенальти. Давно это было… Сейчас эмоции более взвешенные. Хотя накал был еще выше. Все-таки встречались с чемпионами России.

    – Что творилось в раздевалке?

    Покричали, порадовались, переоделись и уехали. Дмитрий Парфенов поблагодарил команду за игру, за то, что выстояли и добились нужного результата. Дмитрий Владимирович в эмоциональном плане сдержанный, от него лишних слов не услышишь.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Советский спорт»

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    19.04.2018 16:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 17:25

      Молодцы. А спартачку показади место. И раньше времени о победе кричать не нужно

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Федя Кабак 19 апреля 2018, 22:09

      Так кричал тока ***** Червиченко. А молодцы - из ФНЛ теперь будут в еврокубках играть.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 апреля 2018, 17:04

      Действительно, Тосно в финале.
      Ничего необычного. ХА ХА ХА!

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