Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!


    3
    Голосов: 5
    18.04.2018 21:20
    «Спартак» проиграл в день рождения клуба.

    Сегодня «Спартаку» исполнилось 96 лет. Московский клуб основан 18 апреля 1922 года, а полуфинальная игра Кубка России с «Тосно» выпала на день рождения. На матче был и такой красочный баннер.

    В честь этого события клубный музей «Спартака» посетил Роман Павлюченко. Он присутствовал и на матче против «Тосно», но счастья бывшей команде не принес.

    Благодаря голу Зе Луиша «Спартак» буднично выигрывал 1:0, но в концовке основного времени пропустил сумасшедшую комбинацию. Ее красивым ударом завершил Вагиз Галиулин.

    «Тосно» победил «Спартак» в серии пенальти. Примечательно, что команду возглавляет бывший футболист москвичей Дмитрий Парфенов. Молодой тренер сотворил с «Тосно» красивую сенсацию.

    В финале Кубка России «Тосно» сыграет с «Авангардом». Представить такую вывеску главного матча до начала турнира было просто невозможно. Проблемный «Тосно» рискует вылететь из РФПЛ, испытывает проблемы с деньгами, но в следующем сезоне может попасть в еврокубки.

    Победителю финала гарантировано участие в Лиге Европы, а этот розыгрыш Кубка России уже можно признать удивительным!

    Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тосно»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 20 апреля 2018, 07:11

      Невероятно но факт!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 19 апреля 2018, 20:59

      Ха-ха-ха Глушаков-похороны. Спартак дважды за игру похоронил. Супер, может нос немного опустит, а то задрал выше некуда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 19 апреля 2018, 19:45

      интересно этому чуду заплатили или он сам по себе так играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 апреля 2018, 17:28

      ну может хотя бы после этой игры Черчесов нагонит лупоглазого из команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 апреля 2018, 17:24

      А спартачок то с тоснило

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 19 апреля 2018, 15:29

      Дай Бог привезут на Петрович именитую команду) молодцы парни! Мясо как обычно громко пукает в самый неожиданный момент. Ещё и Будогосского сняли, победителя ЧР прошлого года, сейчас тяжелее будет..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 апреля 2018, 12:21

      Тосно удивили -Молодцы! Особенно вратарь! Успехов команде и тренеру!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 апреля 2018, 11:38

      Кстати, в финале кубка Франции ПСЖ встретится с никому не известным Лез Эрбье, а обладателем кубка Англии имеет шансы быть, вылетающий (по всей вероятности) из АПЛ, Саутгемптон, который в полуфинале может разделаться с на обе ноги хромающим Челси.
      Так что Кубок (перефразируя классику) он и в Англии - кубок.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 апреля 2018, 11:24

      Кому-нибудь боллары упали за ничью? Я ставил на ТМ и ничью. Похоже кинули.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 19 апреля 2018, 11:21

      Поэтому это и кубок... Турнир, который дает шанс любой команде попасть в европу, браво Тосно , так держать... Дай бог победителю кубка на интузиазме, эмоциях, воле и азарте показывать в дальнейшем достойную игру

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11