Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

«Спартак» проиграл в день рождения клуба.

Сегодня «Спартаку» исполнилось 96 лет. Московский клуб основан 18 апреля 1922 года, а полуфинальная игра Кубка России с «Тосно» выпала на день рождения. На матче был и такой красочный баннер.

В честь этого события клубный музей «Спартака» посетил Роман Павлюченко. Он присутствовал и на матче против «Тосно», но счастья бывшей команде не принес.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2018 г.

Благодаря голу Зе Луиша «Спартак» буднично выигрывал 1:0, но в концовке основного времени пропустил сумасшедшую комбинацию. Ее красивым ударом завершил Вагиз Галиулин.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 18 апреля 2018 г.

«Тосно» победил «Спартак» в серии пенальти. Примечательно, что команду возглавляет бывший футболист москвичей Дмитрий Парфенов. Молодой тренер сотворил с «Тосно» красивую сенсацию.

В финале Кубка России «Тосно» сыграет с «Авангардом». Представить такую вывеску главного матча до начала турнира было просто невозможно. Проблемный «Тосно» рискует вылететь из РФПЛ, испытывает проблемы с деньгами, но в следующем сезоне может попасть в еврокубки.

Победителю финала гарантировано участие в Лиге Европы, а этот розыгрыш Кубка России уже можно признать удивительным!

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