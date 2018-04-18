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    Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка


    4.8
    Голосов: 6
    18.04.2018 20:25
    Кто их теперь остановит?

    Еще до итогов полуфинала было ясно, что в этом розыгрыше Кубка России случится неожиданный финалист. «Авангард» и «Шинник» определяли первого участника финала в историческом для обеих команд матче. Кубок России – единственный турнир, где эти клубы находят мотивацию. В чемпионате ФНЛ они идут в середине таблицы и не имеют вообще никаких перспектив. «Авангард» идет ниже соперника, но в кубковом матче оказался лучше.

    «Авангард» ни разу не пропустил в матчах Кубка России. На пути к финалу команда прошла брянское «Динамо», ЦСКА, «Тамбов», «Амкар» и «Шинник». За эти игры клуб из Курска забил шесть голов.

    Роман Абрамов, главный редактор «Бомбардира»:

    «Я прожил в Курской области 22 года, из них 4 – в самом Курске. За это время «Авангард» ассоциировался у меня ровно с двумя вещами.

    Первая. Я смутно помнил, что когда-то они гоняли в первом дивизионе и их тренировал суровый, как промерзший чернозем, Сергей Горлукович. С тех пор прошло много лет, а курский Авангард так прочно осел во втором дивизионе, что давно воспринимался частью общественного ландшафта – как и его стадион «Трудовые резервы», который врос в центр города между бизнес-центрами и драмтеатром.

    Вторая. На беговых дорожках «Трудовых резервов» у меня иногда проходила физ-ра. Пару раз это случалось утром субботы. Я до сих пор помню, как нарезал круги вокруг поля одновременно с футболистами «Авангарда», у которых в этот момент там шла тренировка – и точно делал это задорнее и интенсивнее.

    Выход Авангарда в финал – шок. О том, почему это важно, я коротко рассказывал вот тут, еще когда никаким финалом не пахло. Сейчас отмечу похожее. Абсолютно невероятная сенсация этого сезона наконец-то взболтала вокруг клуба интерес местной аудитории, которая стала ходить на матчи, читать новости, запоминать состав по фамилиям и гордиться тем, что их земляки пошумели по приятному поводу еще и в футболе.

    Я ни в коем случае не считаю себя фанатом «Авангарда» и не имею на этот успех никаких прав, но невероятно рад за всех своих курских приятелей, которые теперь тоже почувствуют себя частью большой движухи. Для города и каждого из них то, что происходит сейчас – безусловно, история. История, создаваемая прямо перед ними в реальном времени»

    Если вы не смотрели матчи «Авангарда» в этом сезоне, то обратите внимание на эту команду. Здесь играет Дмитрий Коробов, которого куряне арендовали у «Урала». Коробова признавали лучшим игроком клуба в сентябре и ноябре. И он по-прежнему хорошо обращается с мячом.

    Еще здесь выходит Равиль Нетфуллин. У него есть восемь матчей за основу ЦСКА, а полуфинал против «Шинника» был для Нетфуллина принципиальным матчем. Именно из Ярославля Равиль попал в «Авангард».

    Артем Федчук в предыдущем сезоне забил 10 голов за вторую команду «Спартака». В «Авангарде» он играет оттянутого форварда, поэтому гол в сезоне всего один. Но главный герой этой команды – Игорь Киреев. Воспитанник «Спартака» долго принадлежал «Ростову», а теперь сыграет в финале Кубка России.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Авангард»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2018, 23:14

      Браво Авангард!Надеюсь и в РПЛ через пару лет Курск увидим!

      3
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 18 апреля 2018, 22:55

      Пусть Авангард победит. Болельщики ФК КАМАЗ с вами)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 апреля 2018, 21:34

      проголосовал нет и ровно 50 на 50 )) по голосам и процентам

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 18 апреля 2018, 20:29

      Кто, кто - Тосно. :))) Хотя, кто знает. Удачи парням в финале, кто бы не был соперником.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > river31 19 апреля 2018, 13:33

      Ты угадал азаз))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 18 апреля 2018, 20:27

      Красавцы Ава, с победой нас

      4
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      Рейтинг: +444

      vshter76 18 апреля 2018, 20:27

      почему "главная сенсация"? тут во втором полуфинале начинается овертайм. не спешите.

      2
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > vshter76 18 апреля 2018, 20:44

      Даже если и Тосно выиграет главная сенсация Авангард в финале,Тосно всё таки из вышки

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > slavutiq70 18 апреля 2018, 21:59

      Тосно сейчас вылетает и в группе лиги Европы будет играть команда из фнл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alex kidn 18 апреля 2018, 23:14

      Вдруг не вылетят...)

      0
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