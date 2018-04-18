Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка

Кто их теперь остановит?

Еще до итогов полуфинала было ясно, что в этом розыгрыше Кубка России случится неожиданный финалист. «Авангард» и «Шинник» определяли первого участника финала в историческом для обеих команд матче. Кубок России – единственный турнир, где эти клубы находят мотивацию. В чемпионате ФНЛ они идут в середине таблицы и не имеют вообще никаких перспектив. «Авангард» идет ниже соперника, но в кубковом матче оказался лучше.

«Авангард» ни разу не пропустил в матчах Кубка России. На пути к финалу команда прошла брянское «Динамо», ЦСКА, «Тамбов», «Амкар» и «Шинник». За эти игры клуб из Курска забил шесть голов.

Роман Абрамов, главный редактор «Бомбардира»:

«Я прожил в Курской области 22 года, из них 4 – в самом Курске. За это время «Авангард» ассоциировался у меня ровно с двумя вещами.

Первая. Я смутно помнил, что когда-то они гоняли в первом дивизионе и их тренировал суровый, как промерзший чернозем, Сергей Горлукович. С тех пор прошло много лет, а курский Авангард так прочно осел во втором дивизионе, что давно воспринимался частью общественного ландшафта – как и его стадион «Трудовые резервы», который врос в центр города между бизнес-центрами и драмтеатром.

Вторая. На беговых дорожках «Трудовых резервов» у меня иногда проходила физ-ра. Пару раз это случалось утром субботы. Я до сих пор помню, как нарезал круги вокруг поля одновременно с футболистами «Авангарда», у которых в этот момент там шла тренировка – и точно делал это задорнее и интенсивнее.

Выход Авангарда в финал – шок. О том, почему это важно, я коротко рассказывал вот тут, еще когда никаким финалом не пахло. Сейчас отмечу похожее. Абсолютно невероятная сенсация этого сезона наконец-то взболтала вокруг клуба интерес местной аудитории, которая стала ходить на матчи, читать новости, запоминать состав по фамилиям и гордиться тем, что их земляки пошумели по приятному поводу еще и в футболе.

Я ни в коем случае не считаю себя фанатом «Авангарда» и не имею на этот успех никаких прав, но невероятно рад за всех своих курских приятелей, которые теперь тоже почувствуют себя частью большой движухи. Для города и каждого из них то, что происходит сейчас – безусловно, история. История, создаваемая прямо перед ними в реальном времени»

twit text —РФПЛ(@rfpl)18 апреля 2018 г.

Если вы не смотрели матчи «Авангарда» в этом сезоне, то обратите внимание на эту команду. Здесь играет Дмитрий Коробов, которого куряне арендовали у «Урала». Коробова признавали лучшим игроком клуба в сентябре и ноябре. И он по-прежнему хорошо обращается с мячом.

Еще здесь выходит Равиль Нетфуллин. У него есть восемь матчей за основу ЦСКА, а полуфинал против «Шинника» был для Нетфуллина принципиальным матчем. Именно из Ярославля Равиль попал в «Авангард».

Артем Федчук в предыдущем сезоне забил 10 голов за вторую команду «Спартака». В «Авангарде» он играет оттянутого форварда, поэтому гол в сезоне всего один. Но главный герой этой команды – Игорь Киреев. Воспитанник «Спартака» долго принадлежал «Ростову», а теперь сыграет в финале Кубка России.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!