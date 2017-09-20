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    ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу


    2.6
    Голосов: 5
    20.09.2017 20:15
    Гончаренко не привез в Курск многих звезд, но победа над ЦСКА для курян – это все равно громадное событие.

    Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не взял на матч Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Алана Дзагоева и Витиньо, так что у «Авангарда» появлялся шанс на проход дальше. Куряне им воспользовались: сначала довели игру до овертайма, а за четыре минуты до финиша заработали пенальти, который реализовал Дмитрий Коробов. ЦСКА не захотел бороться за Кубок и бесславно вылетел – так же, как год назад в Красноярске.

    Роман Абрамов, главный редактор «Бомбардира» и бывший житель Курска:

    «Все местные знают: многие годы «Авангард» существовал только как тема для шуток квнщиков региона и как секция, куда молодым родителям надо отдать энергичного сына с плакатами Роналду в комнате. Пацаны в авангардовских трениках бегали в каждом дворе, а стадион «Трудовые резервы» встроился в самый-самый центр города. Но в реальности состав команды помнил десяток человек, а студенты местного вуза приходили на «ТР» для физкультуры активнее, чем зрители на матчи клуба. Курск привык, что «Авангард» болтается во второй лиге, ни на что не претендует и давно не шумит. В общем, Курск привык, что «Авангард» просто есть.

    Этой весной ситуация изменилась. «Авангард» неожиданно очнулся и пролез в ФНЛ, а вокруг команды появилось хоть какое-то бурление жизни. И приезд ЦСКА для этого случился очень вовремя. Тысячи людей впервые увидели, что такое длинные очереди к кассам, знаменитые фамилии на фоне привычного Драмтеатра и кайф от регионального фанатизма.

    Конечно, глобально эта победа ни черта не изменит. ЦСКА, которому очередной Кубок уже некуда ставить, поедет в Лигу чемпионов, а «Авангард» продолжит гастролировать на бюджете области и проигрывать конкуренцию торговым центрам. Но если волна хайповой афиши и эмоции от локальной победы над топ-именем прибьет к «Трудовым резервам» дополнительную сотню постоянных зрителей, то все случилось не зря. Как минимум память об этих 1:0 быстро станет городской легендой и будет напоминать местным, что их «Авангард» тоже умеет зажигать».

    Перед игрой выстроилась очередь за билетами в гостевой сектор. Приезд ЦСКА для Курска – большое событие, и его никто не хотел пропускать.

    Вот так выглядел армейский сектор на сегодняшнем матче:

    А вот так – сектор «Авангарда»:

    text

    Публикация от Malosolov (@malosolov)

    В провинции любят Кубок России, ведь он дает редкую возможность живьем посмотреть на топовые клубы.

    text

    Публикация от Malosolov (@malosolov)

    Семейный поход на футбол + победа родной команды = идеальный день.

    text

    Публикация от Юлия (@uliyamarkova)

    Морковный цвет формы ЦСКА – это что-то новенькое.

    Ламповая и самиздатовская афиша матча, почти как школьная стенгазета.

    Футбол действительно получился большим: по факту «Авангард» раздел армейцев, которые еще неделю назад побеждали в Лиссабоне. Да, Гончаренко не взял в Курск почти всех звезд, но кого это теперь интересует?

    text

    Публикация от Daniil Olejnikov (@olejnikov_daniil)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 5
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 22 сентября 2017, 15:01

      Удивляюсь тем кто искренне считает что Курск выиграл , а не ЦСКА просто взял и слился сразу - какие же вы недалёкие...

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 сентября 2017, 22:30

      Курск с победой, представляю как радуются местные и это справедливо

      1
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      Рейтинг: +22

      drago922 21 сентября 2017, 17:53

      много кто уже повылетал , розыгрыш нынешнего кубка России , постепенно переростает в кубок ФНЛ )

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 21 сентября 2017, 11:25

      А зря хоть какой никакой а кубок, а так в этом году больше им ни чего и не светит.

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 сентября 2017, 10:36

      в том году енисей, в этом авангард, зачем цска кубок вообще?)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 10:07

      Ну что тут сказать кому больше нужно те и прошли дальше.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 09:55

      у цска просто не хватает скамейки на все игры

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 21 сентября 2017, 08:42

      слили кубок кони

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 сентября 2017, 08:36

      Спасибо за поздравления. Только жители Курска - куряне, а не курчане. )

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 сентября 2017, 08:23

      с праздником!)

      0
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