ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не взял на матч Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Алана Дзагоева и Витиньо, так что у «Авангарда» появлялся шанс на проход дальше. Куряне им воспользовались: сначала довели игру до овертайма, а за четыре минуты до финиша заработали пенальти, который реализовал Дмитрий Коробов. ЦСКА не захотел бороться за Кубок и бесславно вылетел – так же, как год назад в Красноярске.

Роман Абрамов, главный редактор «Бомбардира» и бывший житель Курска:

«Все местные знают: многие годы «Авангард» существовал только как тема для шуток квнщиков региона и как секция, куда молодым родителям надо отдать энергичного сына с плакатами Роналду в комнате. Пацаны в авангардовских трениках бегали в каждом дворе, а стадион «Трудовые резервы» встроился в самый-самый центр города. Но в реальности состав команды помнил десяток человек, а студенты местного вуза приходили на «ТР» для физкультуры активнее, чем зрители на матчи клуба. Курск привык, что «Авангард» болтается во второй лиге, ни на что не претендует и давно не шумит. В общем, Курск привык, что «Авангард» просто есть.

Этой весной ситуация изменилась. «Авангард» неожиданно очнулся и пролез в ФНЛ, а вокруг команды появилось хоть какое-то бурление жизни. И приезд ЦСКА для этого случился очень вовремя. Тысячи людей впервые увидели, что такое длинные очереди к кассам, знаменитые фамилии на фоне привычного Драмтеатра и кайф от регионального фанатизма.

Конечно, глобально эта победа ни черта не изменит. ЦСКА, которому очередной Кубок уже некуда ставить, поедет в Лигу чемпионов, а «Авангард» продолжит гастролировать на бюджете области и проигрывать конкуренцию торговым центрам. Но если волна хайповой афиши и эмоции от локальной победы над топ-именем прибьет к «Трудовым резервам» дополнительную сотню постоянных зрителей, то все случилось не зря. Как минимум память об этих 1:0 быстро станет городской легендой и будет напоминать местным, что их «Авангард» тоже умеет зажигать».

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Перед игрой выстроилась очередь за билетами в гостевой сектор. Приезд ЦСКА для Курска – большое событие, и его никто не хотел пропускать.

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Вот так выглядел армейский сектор на сегодняшнем матче:

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А вот так – сектор «Авангарда»:

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В провинции любят Кубок России, ведь он дает редкую возможность живьем посмотреть на топовые клубы.

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Семейный поход на футбол + победа родной команды = идеальный день.

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Морковный цвет формы ЦСКА – это что-то новенькое.

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Ламповая и самиздатовская афиша матча, почти как школьная стенгазета.

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Футбол действительно получился большим: по факту «Авангард» раздел армейцев, которые еще неделю назад побеждали в Лиссабоне. Да, Гончаренко не взял в Курск почти всех звезд, но кого это теперь интересует?

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