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    Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко готов рассмотреть предложение от «Спартака» о контракте, если такое поступит в его адрес.

    «Приятно, когда такой топ-клуб, как «Спартак», проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из «Спартака» не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ.

    Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни.

    У меня нет агента; есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с «Тосно» завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею.

    Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со «Спартаком», если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба. Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал», – сказал Юрченко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.05.2018 10:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 мая 2018, 14:41

      8 нынешних тренеров РФПЛ имеют спартаковское прошлое.
      1. Вадим Евсеев, Амкар, 1993-1999 гг. ( игрок)
      2. Дмитрий Парфенов, Урал. 1998-2005 гг. (игрок)
      3. Дмитрий Аленичев, Енисей. 2004- 2006 гг. (игрок). 2015- 2016 гг. ( тренер)
      4. Андрей Тихонов , Крылья Слветов. 1992-2000 гг. (игрок). 2011-2012, 2013-2014 (тренер)
      5. Игорь Ледяхов, Ахмат. 2008- 2009, 2011- 2013 ( тренер).
      6. Валерий Карпин, Ростов. 1992-1994 (игрок). 2009- 2014 (тренер).
      7. Массимо Каррера. 2016- н.в. (тренер)
      8. Юрий семин, Локомотив. 1965- 1967 (игрок).

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Супервайзер 21 мая 2018, 19:42

      это здесь к чему?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Diesel133 21 мая 2018, 19:50

      Всем нам кабзда..
      вот к чему...

      2
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      Рейтинг: +3843

      BP > Diesel133 21 мая 2018, 20:20

      для информации. Кстати весьма полезной. Спартак рулит:)

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Diesel133 21 мая 2018, 20:40

      Чтоб кто нибудь спросил.И ты ведь не подкачал.

      -2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Мары 22 мая 2018, 18:12

      И ни одного аргумента по существу. Я думал, вы адекватнее.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Diesel133 22 мая 2018, 21:22

      Это шутка, а вы ведётесь.
      Вон шинник верху тоже прикалывается.
      Шутка продлевает жизнь.
      Улыбнитесь.

      -1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 14:23

      Тут надо все взвесить и продумать. Юрченко хороший вратарь, но иностранный паспорт скорей всего помешает ему перейти в Спартак. Не плохим кандидатом можно назвать Рыжикова.

      4
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 21 мая 2018, 13:39

      Честно говоря, не могу понять, почему Спартак не рассматривает кандидатуру Довбни? Что то личное? А так лучше всех был бы конечно Беленов. Но на краткосрочный контракт он не пойдет, да и Уфа за него заломит слишком высокую цену.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 21 мая 2018, 14:22

      Ты видел сколько он от Зенита запустил и какие? Это они со Спартаком все Буффоны.

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert > Тraumtanzеr 21 мая 2018, 14:28

      Любой классный вратарь тем и отличается, прежде всего ,это стабильностью выступлений. О Довбне такого не скажешь.

      5
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      Рейтинг: +33445

      oyabun > Тraumtanzеr 21 мая 2018, 14:32

      Ну, не знаю.. Не могу представить как вратарь-профессионал выходит полностью собранным играть против Спартака, а против Зенита, например, выходит на расслабоне? Дескать "чё там напрягаться, они и так даже по воротам не пробьют". Очень сомневаюсь. Скорее просто так сложились звезды. У любого игрока бывают и удачные и неудачные игры.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zigbert 21 мая 2018, 22:12

      Согласаен.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 мая 2018, 13:03

      Нет,Спартаку надо посильнее кипера.Ведь это Спартак.

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 21 мая 2018, 12:52

      Ждет-с))

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 мая 2018, 12:29

      Армянский паспорт-большой минус. А так неплохой паренек. Уж точно лучше Реброва..

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 мая 2018, 12:25

      да уж лучше довбню тогда

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 мая 2018, 12:23

      реброва на пенсию

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:31

      не думаю что стоящий вариант тем более сейчас легионером будет считаться, хотя может это вообще только слухи и Спартак даже не рассматривает его кандидатуру.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 мая 2018, 11:26

      Ну тогда армянский паспорт придётся засунуть куда подальше - вратарь легионер Спартаку не нужен.

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