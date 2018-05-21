Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»

Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»

21 мая 2018, 10:05
24

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко готов рассмотреть предложение от «Спартака» о контракте, если такое поступит в его адрес.

«Приятно, когда такой топ-клуб, как «Спартак», проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из «Спартака» не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ.

Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни.

У меня нет агента; есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с «Тосно» завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею.

Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со «Спартаком», если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба. Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал», – сказал Юрченко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Трансферы Тосно Спартак Юрченко Давид
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOpp
1526889872
переходи давай, не надо мять титьки
Ответить
Сергей Саныч
1526890945
Всегда нравился. Но кг 3-4 надо скинуть. Надёжнее Реброва.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1526891196
Ну тогда армянский паспорт придётся засунуть куда подальше - вратарь легионер Спартаку не нужен.
Ответить
OfaZavr
1526891473
не думаю что стоящий вариант тем более сейчас легионером будет считаться, хотя может это вообще только слухи и Спартак даже не рассматривает его кандидатуру.
Ответить
Igor Belousov
1526894608
реброва на пенсию
Ответить
piligrim1986
1526894745
да уж лучше довбню тогда
Ответить
yorgenbarenz
1526897035
Нет,Спартаку надо посильнее кипера.Ведь это Спартак.
Ответить
oyabun
1526899153
Честно говоря, не могу понять, почему Спартак не рассматривает кандидатуру Довбни? Что то личное? А так лучше всех был бы конечно Беленов. Но на краткосрочный контракт он не пойдет, да и Уфа за него заломит слишком высокую цену.
Ответить
zigbert
1526901823
Тут надо все взвесить и продумать. Юрченко хороший вратарь, но иностранный паспорт скорей всего помешает ему перейти в Спартак. Не плохим кандидатом можно назвать Рыжикова.
Ответить
Супервайзер
1526902892
8 нынешних тренеров РФПЛ имеют спартаковское прошлое. 1. Вадим Евсеев, Амкар, 1993-1999 гг. ( игрок) 2. Дмитрий Парфенов, Урал. 1998-2005 гг. (игрок) 3. Дмитрий Аленичев, Енисей. 2004- 2006 гг. (игрок). 2015- 2016 гг. ( тренер) 4. Андрей Тихонов , Крылья Слветов. 1992-2000 гг. (игрок). 2011-2012, 2013-2014 (тренер) 5. Игорь Ледяхов, Ахмат. 2008- 2009, 2011- 2013 ( тренер). 6. Валерий Карпин, Ростов. 1992-1994 (игрок). 2009- 2014 (тренер). 7. Массимо Каррера. 2016- н.в. (тренер) 8. Юрий семин, Локомотив. 1965- 1967 (игрок).
Ответить
Главные новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
Все новости
Все новости
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
23:19
1
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+