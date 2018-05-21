Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»

8 нынешних тренеров РФПЛ имеют спартаковское прошлое.
1. Вадим Евсеев, Амкар, 1993-1999 гг. ( игрок)
2. Дмитрий Парфенов, Урал. 1998-2005 гг. (игрок)
3. Дмитрий Аленичев, Енисей. 2004- 2006 гг. (игрок). 2015- 2016 гг. ( тренер)
4. Андрей Тихонов , Крылья Слветов. 1992-2000 гг. (игрок). 2011-2012, 2013-2014 (тренер)
5. Игорь Ледяхов, Ахмат. 2008- 2009, 2011- 2013 ( тренер).
6. Валерий Карпин, Ростов. 1992-1994 (игрок). 2009- 2014 (тренер).
7. Массимо Каррера. 2016- н.в. (тренер)
8. Юрий семин, Локомотив. 1965- 1967 (игрок).
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко готов рассмотреть предложение от «Спартака» о контракте, если такое поступит в его адрес.
«Приятно, когда такой топ-клуб, как «Спартак», проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из «Спартака» не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ.
Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни.
У меня нет агента; есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с «Тосно» завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею.
Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со «Спартаком», если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба. Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал», – сказал Юрченко.