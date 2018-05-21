Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко готов рассмотреть предложение от «Спартака» о контракте, если такое поступит в его адрес.

«Приятно, когда такой топ-клуб, как «Спартак», проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из «Спартака» не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ.

Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни.

У меня нет агента; есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с «Тосно» завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею.

Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со «Спартаком», если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба. Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал», – сказал Юрченко.