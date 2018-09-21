Голкипер «Енисея» Юрченко выбыл на месяц из-за травмы колена

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко выбыл минимум на месяц из-за травмы колена, полученной после матча с «Рубином».

«После матча с «Рубином» наш основной голкипер Юрченко получил травму колена, мениск. Предстоит операция, и на месяц мы его потеряли», – рассказал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Урал» состоится в субботу, 22 сентября, в 11:30 по московскому времени. На место в воротах претендуют Михаил Филиппов и Юрий Нестеренко.