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    Голкипер «Енисея» Юрченко выбыл на месяц из-за травмы колена

    Вратарь «Енисея» Давид Юрченко выбыл минимум на месяц из-за травмы колена, полученной после матча с «Рубином».

    «После матча с «Рубином» наш основной голкипер Юрченко получил травму колена, мениск. Предстоит операция, и на месяц мы его потеряли», – рассказал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Урал» состоится в субботу, 22 сентября, в 11:30 по московскому времени. На место в воротах претендуют Михаил Филиппов и Юрий Нестеренко.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2018 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 16:02

      Сейчас Енисей наконец выиграет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:47

      Неприятная травма для футболиста, для воротника особенно. Здоровья Давиду и успешного лечения.

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