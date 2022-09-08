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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Пюник
Базель - Пюник: обзор матча 08 сентября 2022
Базель
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 1 тур
3 : 1
Завершен
Пюник
23'
Д. Малес (П)
54'
В. Бюргер
76'
В. Бюргер
27'
А. Дашян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Пюник
Замена
А. Зекири
️️️️
В. Бюргер
87'
79'
Замена
️️️️
О. Арутюнян
Замена
А. Пельмар
️️️️
Т. Джака
77'
Замена
К. Сене
️️️️
Д. Малес
77'
ГОЛ! 3:1!
В. Бюргер
Пас отдал
Д. Ндой
76'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Б. Финк
64'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Л. Миллар
64'
55'
Желтая карточка
О. Арутюнян
ГОЛ! 2:1!
В. Бюргер
54'
Желтая карточка
К. Нуху
51'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Дашян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Малес
23'
22'
Желтая карточка
А. Милькович
13'
Желтая карточка
А. Братков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
3
Каттербах
3
Комас
4
Нуху
18
Лопес
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
17
Миллар
21
Финк
19
Малес
4-1-2-1-2
1
Юрченко
18
Братков
21
Гонсалес
10
Кочук
6
Жуниньо
2
Милькович
79
Вакуленко
11
Арутюнян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
34
Джака
3
Пельмар
3
Пельмар
34
Джака
17
Миллар
14
Ндой
14
Ндой
17
Миллар
18
Бюргер
9
Зекири
9
Зекири
18
Бюргер
21
Финк
97
Огустен
97
Огустен
21
Финк
19
Малес
9
Сене
9
Сене
19
Малес
Остались в запасе
Базель
Пюник
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Базель - Пюник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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