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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэмран - Алашкерт
Хэмран - Алашкерт: обзор матча 14 июля 2022
Хэмран
14.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Алашкерт
55'
R. Prša
63'
М. Гилламьер
75'
Додо
48'
А. Едигарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэмран - Алашкерт
83'
Желтая карточка
Т. Восканян
Желтая карточка
С. Борг
83'
Замена
M. Fedele
️️️️
М. Гилламьер
83'
78'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
ГОЛ! 3:1!
Додо
Пас отдал
С. Борг
75'
74'
Желтая карточка
Р. Овсепян
ГОЛ! 2:1!
М. Гилламьер
63'
63'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
B. Hovhannisyan
59'
Желтая карточка
B. Hovhannisyan
ГОЛ! 1:1!
R. Prša
Пас отдал
Додо
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Едигарян
Пас отдал
Д. Хурцидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
10
Додо
ЦФ
7
Jonny
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
10
Артак Григорян
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
0
T. Galvao
ЦФ
0
B. Hovhannisyan
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
Алашкерт
9
Румян Овсепян
ЦП
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
2-1-2-5
1
Бонелло
3
Камензули
4
Борг
6
Гилламьер
91
Марселина
27
10
Додо
21
Корбалан
21
7
99
3-1-2-1-2
1
Чанчаревич
55
Камета
21
Кадио
33
Восканян
10
Григорян
17
Едигарян
5
Джеймс
10
Хурцидзе
0
0
6
Гилламьер
21
21
6
Гилламьер
0
9
Овсепян
9
Овсепян
0
Остались в запасе
Хэмран
Алашкерт
23
Маттиас Дебоно
ВР
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
Остались в запасе
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Хэмран - Алашкерт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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