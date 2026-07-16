16.07.2026, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
2-2-2-2-2
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
27
Березкин
7
Муртазаев
23
Илич
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
26
4-4-1-1
24
Бегларян
5
Тертерян
4
3
55
Акопян
7
8
10
88
17
Сабобо
11
Туре
17
Бахтияров
14
14
17
Бахтияров
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
5
Тертерян
21
21
5
Тертерян
7
6
6
7
88
20
20
88
11
Туре
19
19
11
Туре
17
Сабобо
14
14
17
Сабобо
55
Акопян
15
15
55
Акопян
Остались в запасе
Елимай
Алашкерт
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Остались в запасе
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Елимай - Алашкерт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Елимай» против «Алашкерта», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Алашкерт»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
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Источник: «Бомбардир»