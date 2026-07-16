Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Елимай» против «Алашкерта», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Алашкерт»