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  • «Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

Вчера, 17:39
Елимай
16.07.2026, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Алашкерт
11' А. Бахтияров 96' Х. Илич (П)
4' М. Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Алашкерт
24
Арсен Бегларян
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
4
Y. Matyukhin
ЦЗ
3
Cezar
ЦЗ
5
Давид Тертерян
ПЗ
88
Rafael Jesus
ЦП
7
K. Nalbandyan (pen.)
ЦП
8
Edgar Piloyan
ЦП
10
O. Farayola
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЛВ
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Roger Murillo
ЦФ
Алашкерт
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
6
Hussein Muiz Adebayo
ЦП
20
D. Togola
ЦП
19
P. Ejike
ЦФ
14
Domi Massoumou
ЦФ
15
Arsen Sadoyan
ЦФ
2-2-2-2-2
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
27
Березкин
7
Муртазаев
23
Илич
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
26
4-4-1-1
24
Бегларян
5
Тертерян
4
3
55
Акопян
7
8
10
88
17
Сабобо
11
Туре
17
Бахтияров
14
14
17
Бахтияров
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
5
Тертерян
21
21
5
Тертерян
7
6
6
7
88
20
20
88
11
Туре
19
19
11
Туре
17
Сабобо
14
14
17
Сабобо
55
Акопян
15
15
55
Акопян
Остались в запасе
Елимай
Алашкерт
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Остались в запасе
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Елимай - Алашкерт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Елимай» против «Алашкерта», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Алашкерт»

«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Алашкерт Елимай
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