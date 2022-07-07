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    Милан Миланович

    Тренер
    Имя Милан
    Фамилия Миланович
    Команда Алашкерт
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 10 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алашкерт 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2022 Алашкерт 1 : 0 Хэмран
    14.07.2022 Хэмран 4 : 1 Алашкерт
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