Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Милан Миланович - статистика

    Тренер
    Имя Милан
    Фамилия Миланович
    Команда Алашкерт
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 10 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алашкерт 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2022 Алашкерт 1 : 0 Хэмран
    14.07.2022 Хэмран 4 : 1 Алашкерт
    • Читайте нас: 